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Производство бензина в России в 2024 году снизилось на 6,4 процента - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Производство бензина в России в 2024 году снизилось на 6,4 процента
Производство бензина в России в 2024 году снизилось на 6,4 процента - 30.01.2025, ПРАЙМ
Производство бензина в России в 2024 году снизилось на 6,4 процента
Производство бензина в России в 2024 году сократилось на 6,4% - до 41,1 миллиона тонн, дизельного топлива - на 7,4%, до 81,6 миллиона тонн, следует из слов... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:10+0300
2025-01-30T14:17+0300
энергетика
александр новак
бензин
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Производство бензина в России в 2024 году сократилось на 6,4% - до 41,1 миллиона тонн, дизельного топлива - на 7,4%, до 81,6 миллиона тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. "Значительно увеличилось производство топлива высшего экологического класса К5 относительно 2016 года (когда он начал действовать в России): бензина - на 10,5%, до 41,1 миллиона тонн, дизельного топлива – на 25,9%, до 81,6 миллиона тонн", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В презентации Новака в прошлом году приводились данные, согласно которым производство бензина в РФ в 2023 году составило 43,9 миллиона тонн, дизтоплива - 88,1 миллиона тонн. Таким образом, показатели 2024 года снизились на 6,4% и 7,4% соответственно. Правительство РФ с декабря 2024 года досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
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александр новак, бензин
Энергетика, Александр Новак, Бензин
14:10 30.01.2025 (обновлено: 14:17 30.01.2025)
 
Производство бензина в России в 2024 году снизилось на 6,4 процента

Производство бензина в России в 2024 году снизилось на 6,4%, до 41,1 млн тонн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Производство бензина в России в 2024 году сократилось на 6,4% - до 41,1 миллиона тонн, дизельного топлива - на 7,4%, до 81,6 миллиона тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака.
"Значительно увеличилось производство топлива высшего экологического класса К5 относительно 2016 года (когда он начал действовать в России): бензина - на 10,5%, до 41,1 миллиона тонн, дизельного топлива – на 25,9%, до 81,6 миллиона тонн", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
В презентации Новака в прошлом году приводились данные, согласно которым производство бензина в РФ в 2023 году составило 43,9 миллиона тонн, дизтоплива - 88,1 миллиона тонн. Таким образом, показатели 2024 года снизились на 6,4% и 7,4% соответственно.
Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод. - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1 процента
14:09
Правительство РФ с декабря 2024 года досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
 
ЭнергетикаАлександр НовакБензин
 
 
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