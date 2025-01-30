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Биржевая цена на бензин в России продолжила рост

Биржевая цена на бензин в России продолжила рост - 30.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена на бензин в России продолжила рост

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет шестой торговый день подряд: только за четверг обе марки... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T18:40+0300

2025-01-30T18:40+0300

2025-01-30T18:40+0300

энергетика

бензин

спбмтсб

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет шестой торговый день подряд: только за четверг обе марки подорожали более чем на 1%, следует из материалов торгов. Так, тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,43% - до 52 177 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,31% - до 54 092 рублей за тонну. В то же время цена на зимнее дизельное топливо в четверг опустилась на 1,17%, до 59 881 рубля за тонну, на межсезонное - на 1,91%, до 56 771 рубля. Летний сорт при этом подорожал на 0,23% - до 58 067 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) упали в цене на 12,47% - до 17 047 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,86%, до 33 231 рубля за тонну, авиакеросин - на 0,07%, до 83 224 рублей. Нефтяники в прошлом году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали в декабре РИА Новости в Минэнерго. А в конце года вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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бензин, спбмтсб