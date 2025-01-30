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Безработица в Дании выросла до максимума за десять лет

Безработица в Дании выросла до максимума за десять лет - 30.01.2025, ПРАЙМ

Безработица в Дании выросла до максимума за десять лет

Безработица в Дании в декабре увеличилась до 7% - максимума с конца 2014 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:57+0300

2025-01-30T13:57+0300

2025-01-30T13:57+0300

экономика

дания

евростат

безработица

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Безработица в Дании в декабре увеличилась до 7% - максимума с конца 2014 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в декабре 2024 года показатель вырос до 7% с 6,7% в ноябре и 5,8% в декабре годом ранее. Показатель стал максимальным с декабря 2014 года, когда он составлял лишь немногим больше - 7,1%. Максимальная в современной истории Дании безработица была в мае 2012 года - 8,5%. Ранее в четверг Евростат сообщил, что в ЕС безработица в декабре выросла до 5,9% с ноябрьских 5,8%.

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дания

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дания, евростат, безработица