ФРС США добавила оптимизма: биткоин набирает высоту

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В среду, 29 января, пара BTC/USDT повысилась на 2,37%, до $103 733. Центральным событием дня стало заседание ФРС США, где, как и ожидалось, базовую ставку сохранили в диапазоне 4,25–4,5% годовых. Единогласное решение комитета подчеркнуло их уверенность в текущей монетарной политике. Особый интерес вызвало выступление Джерома Пауэлла, который подтвердил силу американской экономики, но акцентировал внимание на сохраняющейся инфляции выше целевых значений. Примечательно, что из официального заявления регулятора исчезла прямая отсылка к достижению 2% инфляции — это может указывать на пересмотр подходов к оценке экономических рисков.Джером Пауэлл четко обозначил отсутствие спешки в снижении ставок, даже после гипотетического сокращения на 1% во втором полугодии 2024 года. Он подчеркнул гибкость ФРС, заявив, что регулятор не привязан к заранее утвержденному сценарию и будет адаптироваться к изменениям. Отдельно глава ФРС отреагировал на давление со стороны администрации Трампа, назвав политические призывы к немедленному смягчению монетарной политики неуместными и подтвердив независимость института. Рынки, судя по реакции на выступление, сфокусировались на скрытых сигналах в риторике Пауэлла. Во-первых, упоминание о планах снизить ставку во втором полугодии 2025 года само по себе стало позитивным триггером, так как обозначило четкий вектор на смягчение. Во-вторых, заявление о том, что рынок труда больше не является драйвером инфляции, снизило опасения касательно перегрева экономики. В-третьих, тезис о "сбалансированных рисках" для инфляции и занятости был воспринят как сигнал стабилизации, что поддержало аппетит к рисковым активам.Для крипторынка ключевым стал комментарий Пауэлла о том, что ФРС не блокирует технологические инновации, а банки вправе сотрудничать с криптокомпаниями. Это интерпретировали как шаг к нормализации отношений регулятора с индустрией. Несмотря на осторожный тон главы ФРС, общий посыл выступления оказался благоприятным: к закрытию азиатских торгов 30 января BTC/USDT приблизился к $105 595. Теперь для закрепления позитивной динамики важно удержать недельное закрытие выше $105 000 — это откроет путь к тестированию исторических максимумов с первым целевым уровнем в районе $130 000.На пути вверх покупатели могут столкнуться с сопротивлением в зоне $107 000, где сконцентрированы локальные пики 21, 23 и 24 января. На американской сессии внимание инвесторов сместится на данные по ВВП США за четвертый квартал и 2024 год, которые станут новым катализатором волатильности. Подводя итог, текущая риторика ФРС, хоть и сдержанная, создает благоприятный фон для роста криптоактивов, так как устраняет часть макроэкономических неопределенностей.
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В среду, 29 января, пара BTC/USDT повысилась на 2,37%, до $103 733. Центральным событием дня стало заседание ФРС США, где, как и ожидалось, базовую ставку сохранили в диапазоне 4,25–4,5% годовых. Единогласное решение комитета подчеркнуло их уверенность в текущей монетарной политике. Особый интерес вызвало выступление Джерома Пауэлла, который подтвердил силу американской экономики, но акцентировал внимание на сохраняющейся инфляции выше целевых значений. Примечательно, что из официального заявления регулятора исчезла прямая отсылка к достижению 2% инфляции — это может указывать на пересмотр подходов к оценке экономических рисков.
Джером Пауэлл четко обозначил отсутствие спешки в снижении ставок, даже после гипотетического сокращения на 1% во втором полугодии 2024 года. Он подчеркнул гибкость ФРС, заявив, что регулятор не привязан к заранее утвержденному сценарию и будет адаптироваться к изменениям. Отдельно глава ФРС отреагировал на давление со стороны администрации Трампа, назвав политические призывы к немедленному смягчению монетарной политики неуместными и подтвердив независимость института. Рынки, судя по реакции на выступление, сфокусировались на скрытых сигналах в риторике Пауэлла. Во-первых, упоминание о планах снизить ставку во втором полугодии 2025 года само по себе стало позитивным триггером, так как обозначило четкий вектор на смягчение. Во-вторых, заявление о том, что рынок труда больше не является драйвером инфляции, снизило опасения касательно перегрева экономики. В-третьих, тезис о "сбалансированных рисках" для инфляции и занятости был воспринят как сигнал стабилизации, что поддержало аппетит к рисковым активам.
Для крипторынка ключевым стал комментарий Пауэлла о том, что ФРС не блокирует технологические инновации, а банки вправе сотрудничать с криптокомпаниями. Это интерпретировали как шаг к нормализации отношений регулятора с индустрией. Несмотря на осторожный тон главы ФРС, общий посыл выступления оказался благоприятным: к закрытию азиатских торгов 30 января BTC/USDT приблизился к $105 595. Теперь для закрепления позитивной динамики важно удержать недельное закрытие выше $105 000 — это откроет путь к тестированию исторических максимумов с первым целевым уровнем в районе $130 000.
На пути вверх покупатели могут столкнуться с сопротивлением в зоне $107 000, где сконцентрированы локальные пики 21, 23 и 24 января. На американской сессии внимание инвесторов сместится на данные по ВВП США за четвертый квартал и 2024 год, которые станут новым катализатором волатильности. Подводя итог, текущая риторика ФРС, хоть и сдержанная, создает благоприятный фон для роста криптоактивов, так как устраняет часть макроэкономических неопределенностей.
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