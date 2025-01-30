https://1prime.ru/20250130/briks-854553511.html

Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ

Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ

Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Трампу придется столкнуться с небывалым подъемом БРИКС, который становится все более мощным противовесом Америке, пишет издание SCMP. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:14+0300

2025-01-30T12:14+0300

2025-01-30T12:14+0300

политика

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

россия

брикс

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/72/841467230_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_8ed0b94e889cc4aee9ec69751215e293.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Трампу придется столкнуться с небывалым подъемом БРИКС, который становится все более мощным противовесом Америке, пишет издание SCMP. Как отмечает издание, президент России Владимир Путин со времен, когда Россия попала под санкции Запада, сменил геополитический курс с западных стран, что привело к усилению и расширению группы БРИКС. Значительный вклад в развитие форума внес и председатель КНР Си Цзиньпин, пишет SCMP."Мы должны в полной мере использовать этот саммит, сохранить импульс БРИКС, а также рассмотреть и разработать нашу стратегию для решения вопросов глобального значения", - цитирует издание слова председателя КРН.О масштабности и влиятельности форума свидетельствует и присутствие на 16-м саммите в Казани, который состоялся в октябре 2024 года, генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В настоящее время форум представляет собой полезный многосторонний механизм для достижения целей ООН, отметило издание.По данным издательства, на практике укрепление БРИКС можно заметить в нескольких направлениях. Во-первых, страны могут поспособствовать заключению мирного соглашения в конфликте России и Украины, поскольку члены группы демонстрируют относительный консенсус в плане поддержки России. Во-вторых, лидеры стран БРИКС выступают против санкций и торговых барьеров, которыми грозит США. В-третьих, представители БРИКС, в частности, Россия и Китай, выступают за ослабление доминирования доллара США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250121/briks-854350686.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, россия, брикс, дональд трамп