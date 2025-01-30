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Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ
Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ
Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Трампу придется столкнуться с небывалым подъемом БРИКС, который становится все более мощным противовесом Америке, пишет издание SCMP. | 30.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Трампу придется столкнуться с небывалым подъемом БРИКС, который становится все более мощным противовесом Америке, пишет издание SCMP. Как отмечает издание, президент России Владимир Путин со времен, когда Россия попала под санкции Запада, сменил геополитический курс с западных стран, что привело к усилению и расширению группы БРИКС. Значительный вклад в развитие форума внес и председатель КНР Си Цзиньпин, пишет SCMP."Мы должны в полной мере использовать этот саммит, сохранить импульс БРИКС, а также рассмотреть и разработать нашу стратегию для решения вопросов глобального значения", - цитирует издание слова председателя КРН.О масштабности и влиятельности форума свидетельствует и присутствие на 16-м саммите в Казани, который состоялся в октябре 2024 года, генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В настоящее время форум представляет собой полезный многосторонний механизм для достижения целей ООН, отметило издание.По данным издательства, на практике укрепление БРИКС можно заметить в нескольких направлениях. Во-первых, страны могут поспособствовать заключению мирного соглашения в конфликте России и Украины, поскольку члены группы демонстрируют относительный консенсус в плане поддержки России. Во-вторых, лидеры стран БРИКС выступают против санкций и торговых барьеров, которыми грозит США. В-третьих, представители БРИКС, в частности, Россия и Китай, выступают за ослабление доминирования доллара США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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Политика, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, РОССИЯ, БРИКС, Дональд Трамп
Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ
SCMP: БРИКС становится все более мощным противовесом Америке
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Трампу придется столкнуться с небывалым подъемом БРИКС, который становится все более мощным противовесом Америке, пишет
издание SCMP.
Как отмечает издание, президент России Владимир Путин со времен, когда Россия попала под санкции Запада, сменил геополитический курс с западных стран, что привело к усилению и расширению группы БРИКС. Значительный вклад в развитие форума внес и председатель КНР Си Цзиньпин, пишет SCMP.
"Мы должны в полной мере использовать этот саммит, сохранить импульс БРИКС, а также рассмотреть и разработать нашу стратегию для решения вопросов глобального значения", - цитирует издание слова председателя КРН.
О масштабности и влиятельности форума свидетельствует и присутствие на 16-м саммите в Казани, который состоялся в октябре 2024 года, генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В настоящее время форум представляет собой полезный многосторонний механизм для достижения целей ООН, отметило издание.
По данным издательства, на практике укрепление БРИКС можно заметить в нескольких направлениях. Во-первых, страны могут поспособствовать заключению мирного соглашения в конфликте России и Украины, поскольку члены группы демонстрируют относительный консенсус в плане поддержки России. Во-вторых, лидеры стран БРИКС выступают против санкций и торговых барьеров, которыми грозит США. В-третьих, представители БРИКС, в частности, Россия и Китай, выступают за ослабление доминирования доллара США.
Полный текст статьи читайте
на сайте ИноСМИ.
Лидеры РФ и КНР заинтересованы в дальнейшем укреплении БРИКС, заявил Ушаков