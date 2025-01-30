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Британцы столкнутся с рекордным подорожанием счетов за воду, пишут СМИ

Британцы столкнутся с рекордным подорожанием счетов за воду, пишут СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ

Британцы столкнутся с рекордным подорожанием счетов за воду, пишут СМИ

Жители Великобритании столкнутся с рекордным ростом счётов за воду с момента приватизации сектора водоснабжения в стране 36 лет назад, сообщила в четверг газета | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:04+0300

2025-01-30T13:04+0300

2025-01-30T13:04+0300

экономика

великобритания

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Жители Великобритании столкнутся с рекордным ростом счётов за воду с момента приватизации сектора водоснабжения в стране 36 лет назад, сообщила в четверг газета Guardian. "В этом году счета за воду вырастут в среднем на 123 фунта стерлингов, что станет самым большим ударом по карманам потребителей после приватизации отрасли 36 лет назад", - говорится в статье. Изменения вступят в силу с 1 апреля, после чего средний годовой счёт за воду вырастет с 480 фунтов до 603, пишет Guardian. Однако жители разных регионов Британии столкнутся с разным повышением тарифов. Так, наибольшее подорожание воды – на 47%, до рекордных 703 фунтов - грозит потребителям компании Southern Water, которая оказывает услуги части южных графств, сообщает газета. Крупнейшая в Британии водопроводная компания Thames Water, обслуживающая почти 15 миллионов клиентов в Лондоне и близлежащих графствах и находящаяся на грани банкротства, поднимет среднегодовой счет на 31%, сказано в материале. Отмечается, что средства пойдут на замену старой инфраструктуры и снижение загрязнения водоемов сточными водами. Глава Совета потребителей воды (CCW) Майк Кайл предупредил, что такое повышение окажет "значительное давление" на британцев в сложном финансовом положении, говорится в статье. По его словам, 2,5 миллиона домохозяйств уже имеют задолженность перед своей водопроводной компанией. Ранее ассоциация Water UK, представляющая интересы британских водопроводных компаний, сообщила о выделении дополнительных 10 миллиардов фунтов в рамках инновационной программы по борьбе с разливом сточных вод и их попаданием в водоёмы. В связи с этим британцы столкнутся с ростом счетов за водоснабжение для финансирования проекта. После этого ассоциация также сообщила о намерении собрать за счет роста счетов 96 миллиардов фунтов для борьбы со сточными водами.

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