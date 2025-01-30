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Wildberries запустил онлайн-чаевые в тестовом режиме

Wildberries запустил онлайн-чаевые в тестовом режиме - 30.01.2025, ПРАЙМ

Wildberries запустил онлайн-чаевые в тестовом режиме

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает в приложении возможность оставить чаевые менеджерам своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьерам: сумма... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:23+0300

2025-01-30T13:23+0300

2025-01-30T13:23+0300

wildberries

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает в приложении возможность оставить чаевые менеджерам своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьерам: сумма ограничена 1 тысячей рублей, пока услуга будет доступна лишь ряду покупателей, но постепенно охват будет расширяться, сообщает компания. "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) запускает в тестовом формате сервис "Чаевые". Покупатели смогут по желанию дополнительно отблагодарить за хорошее обслуживание менеджеров пунктов выдачи и курьеров маркетплейса. На первом этапе тестирования сервисом может воспользоваться ограниченная группа покупателей. Постепенно он станет доступен всем российским пользователям", - говорится в сообщении. Оставить чаевые можно будет через мобильное приложение в течение недели с момента получения заказа, опция будет доступна на этапе оценки качества доставки заказа или обслуживания в ПВЗ. Сумма чаевых может составлять до 1 тысячи рублей - пока они будут списываться с банковской карты, привязанной к профилю пользователя, однако в будущем оставить чаевые можно будет и с помощью WB Кошелька, уточнили в компании. Сервис появится уже в ближайшее время у части пользователей мобильного приложения Wildberries на iOS и Android после обновления до последней версии. Wildberries - уже второй российский маркетплейс, запустивший услугу чаевых, первым в июле прошлого года эту опцию внедрил "Яндекс Маркет" в июле прошлого года. В декабре в компании рассказывали РИА Новости, что россияне оставили на "чай" операторам пунктов выдачи заказов "Яндекс Маркета" более 150 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20250118/wildberries-854301559.html

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wildberries, бизнес, финансы, технологии