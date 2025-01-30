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Вопреки санкциям. Назван российский товар, пользующийся спросом в ЕС - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Вопреки санкциям. Назван российский товар, пользующийся спросом в ЕС
Вопреки санкциям. Назван российский товар, пользующийся спросом в ЕС - 30.01.2025, ПРАЙМ
Вопреки санкциям. Назван российский товар, пользующийся спросом в ЕС
Несмотря на санкции, российская древесина продолжает поступать в ЕС, пишет польское издание Do Rzeczy. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T18:26+0300
2025-01-30T18:26+0300
экономика
ес
россия
деревообработка
санкции против рф
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, российская древесина продолжает поступать в ЕС, пишет польское издание Do Rzeczy.Как отмечается, более 500 тысяч кубометров древесины на сумму более 1,5 миллиарда евро были поставлены в Евросоюз через Китай, Казахстан и Турцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбъем экспорта достиг рекордного уровня — более 700 кубометров древесины ежедневно поступает в порты ЕС.В закупках лидируют Польша, Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.В 2022-2023 годах объем импорта древесины из Казахстана увеличился до почти 126 миллиарда евро. В Польшу импорт древесины из Казахстана вырос почти в пять раз — с 14 миллионов евро до почти 68 миллионов евро.Среди тех, кто получает древесину этим путем, — болгарская компания Walltopia, эстонская компания Technomar &amp; Adrem и болгарский производитель игрушек Comfort. В список также вошли испанский Forest Trafic и итальянский Castellana Legnami.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ес, россия, деревообработка, санкции против рф
Экономика, ЕС, РОССИЯ, деревообработка, санкции против РФ
18:26 30.01.2025
 
Вопреки санкциям. Назван российский товар, пользующийся спросом в ЕС

Do Rzeczy: в ЕС находят способы купить подсанкционную российскую древесину

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛесозаготовительные работы в Новосибирской области
Лесозаготовительные работы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, российская древесина продолжает поступать в ЕС, пишет польское издание Do Rzeczy.
Как отмечается, более 500 тысяч кубометров древесины на сумму более 1,5 миллиарда евро были поставлены в Евросоюз через Китай, Казахстан и Турцию.
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Объем экспорта достиг рекордного уровня — более 700 кубометров древесины ежедневно поступает в порты ЕС.
Лесозаготовительные работы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Индия увеличила импорт древесины из России в октябре вчетверо
16 января, 04:17
В закупках лидируют Польша, Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.
В 2022-2023 годах объем импорта древесины из Казахстана увеличился до почти 126 миллиарда евро. В Польшу импорт древесины из Казахстана вырос почти в пять раз — с 14 миллионов евро до почти 68 миллионов евро.
Среди тех, кто получает древесину этим путем, — болгарская компания Walltopia, эстонская компания Technomar & Adrem и болгарский производитель игрушек Comfort. В список также вошли испанский Forest Trafic и итальянский Castellana Legnami.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаЕСРОССИЯдеревообработкасанкции против РФ
 
 
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