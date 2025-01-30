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Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину
Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину - 30.01.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг отправится в Брюссель, где встретится с представителями Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку Киевом транзита... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T00:35+0300
2025-01-30T00:35+0300
энергетика
газ
мировая экономика
словакия
украина
киев
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг отправится в Брюссель, где встретится с представителями Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку Киевом транзита газа в республику, сообщила канцелярия словацкого правительства. Во вторник Фицо заявил, что Европейская комиссия в споре с Владимиром Зеленским по газу встала на сторону Словакии. По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы Киев вернулся к “мысли о транзите газа через украинскую территорию”. В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. Глава словацкого МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссии, отметив, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана. Фицо уже встречался с представителями Европейской комиссии в начале января для обсуждения транзита газа через Украину, на возобновлении которого настаивает Словакия. Тогда было принято решение создать специальную рабочую группу для поиска выхода из сложившейся ситуации. Премьер Словакии в свою очередь заявил, что, если переговоры ни к чему не приведут, Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с помощью Украине. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.      
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40
192
40
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5
4.7
96
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газ, мировая экономика, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, мид, ес, газпром
Энергетика, Газ, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, МИД, ЕС, Газпром
00:35 30.01.2025
 
Премьер Словакии обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину

Премьер Словакии Фицо обсудит с представителями ЕК остановку транзита газа через Украину

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БРАТИСЛАВА, 30 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг отправится в Брюссель, где встретится с представителями Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку Киевом транзита газа в республику, сообщила канцелярия словацкого правительства.
Во вторник Фицо заявил, что Европейская комиссия в споре с Владимиром Зеленским по газу встала на сторону Словакии. По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы Киев вернулся к “мысли о транзите газа через украинскую территорию”.
В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. Глава словацкого МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссии, отметив, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
Фицо уже встречался с представителями Европейской комиссии в начале января для обсуждения транзита газа через Украину, на возобновлении которого настаивает Словакия. Тогда было принято решение создать специальную рабочую группу для поиска выхода из сложившейся ситуации. Премьер Словакии в свою очередь заявил, что, если переговоры ни к чему не приведут, Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с помощью Украине.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
 
 
 
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаСЛОВАКИЯУКРАИНАКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийМИДЕСГазпром
 
 
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