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Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках

Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках - 30.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках

Российские компании в 2024 году стали отдавать предпочтение более доступным вариантам размещения своих сотрудников в командировках: спрос на апартаменты и... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T07:31+0300

2025-01-30T07:31+0300

2025-01-30T07:31+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

нижний новгород

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российские компании в 2024 году стали отдавать предпочтение более доступным вариантам размещения своих сотрудников в командировках: спрос на апартаменты и квартиры вырос за год на 35%, тогда как на пятизвездочные отели - всего на 5%, говорится в исследовании ведущей компании российского рынка делового туризма "Аэроклуб". Исследование есть у РИА Новости. "Рост популярности более доступных категорий размещения стал одним из ключевых трендов 2024 года. Наибольший прирост продемонстрировали объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты: спрос на них увеличился на 35%, а доля выросла до 21% (18% в 2023 году). Средняя стоимость проживания в этой категории составила 4 500 рублей за ночь, что на 7% выше, чем годом ранее", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных компании за 2023 и 2024 годы. Отмечается, что спрос на трехзвездочные отели за год увеличился на 26%, что позволило их доле вырасти до 31% с 29% в 2023 году. Выросла и средняя стоимость проживания в этой категории - на 11%, до 5 300 рублей за ночь. При этом в сервисе подчеркивают, что спрос на премиальный сегмент отелей в 2024 году рос медленно. "Пятизвездочные гостиницы показали увеличение бронирований всего на 5%, их доля сократилась до 9% (10% в 2023 году). При этом стоимость проживания в этой категории выросла на 15%, до 10 000 рублей за ночь, что вынуждает компании отдавать предпочтение более доступным вариантам", - говорится в исследовании. "Четырехзвездочные отели остались наиболее востребованной категорией у бизнес-туристов с долей в 37%. Тем не менее, за год их доля сократилась на 3% за счет снижения темпов роста спроса на эту категорию, который составил 7%. В среднем представители бизнеса платили 7 000 рублей за ночь в четырехзвездочном отеле (+11% к 2023)", - добавили в "Аэроклубе". Аналитики подсчитали, что российские бизнес-туристы стали чаще ездить по России: число ночей, которое они провели в отечественных отелях, выросло на 17% за год и превзошло допандемийные показатели на 40%. "При этом рост деловой активности в регионах обозначил проблему дефицита качественного номерного фонда, что стимулирует спрос на более доступные категории размещения", - отметили в сервисе. Наибольшую динамику по бронированиям отелей показали FMCG-компании (производители товаров повседневного спроса): спрос с их стороны вырос на 70% за год. Рост деловых поездок наблюдается и у сотрудников ритейл-компаний, а также нефтегазовой сферы - 19% и 17% соответственно. В числе городов, куда чаще всего ездили деловые туристы - Москва с долей 18% от всех забронированных ночей. Второе и третье место по востребованности отельной инфраструктуры заняли Санкт-Петербург и Нижний Новгород - их доли составили 7% и 3% соответственно.

москва

санкт-петербург

нижний новгород

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