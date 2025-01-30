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Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках
Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках - 30.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках
Российские компании в 2024 году стали отдавать предпочтение более доступным вариантам размещения своих сотрудников в командировках: спрос на апартаменты и... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T07:31+0300
2025-01-30T07:31+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
нижний новгород
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российские компании в 2024 году стали отдавать предпочтение более доступным вариантам размещения своих сотрудников в командировках: спрос на апартаменты и квартиры вырос за год на 35%, тогда как на пятизвездочные отели - всего на 5%, говорится в исследовании ведущей компании российского рынка делового туризма "Аэроклуб". Исследование есть у РИА Новости. "Рост популярности более доступных категорий размещения стал одним из ключевых трендов 2024 года. Наибольший прирост продемонстрировали объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты: спрос на них увеличился на 35%, а доля выросла до 21% (18% в 2023 году). Средняя стоимость проживания в этой категории составила 4 500 рублей за ночь, что на 7% выше, чем годом ранее", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных компании за 2023 и 2024 годы. Отмечается, что спрос на трехзвездочные отели за год увеличился на 26%, что позволило их доле вырасти до 31% с 29% в 2023 году. Выросла и средняя стоимость проживания в этой категории - на 11%, до 5 300 рублей за ночь. При этом в сервисе подчеркивают, что спрос на премиальный сегмент отелей в 2024 году рос медленно. "Пятизвездочные гостиницы показали увеличение бронирований всего на 5%, их доля сократилась до 9% (10% в 2023 году). При этом стоимость проживания в этой категории выросла на 15%, до 10 000 рублей за ночь, что вынуждает компании отдавать предпочтение более доступным вариантам", - говорится в исследовании. "Четырехзвездочные отели остались наиболее востребованной категорией у бизнес-туристов с долей в 37%. Тем не менее, за год их доля сократилась на 3% за счет снижения темпов роста спроса на эту категорию, который составил 7%. В среднем представители бизнеса платили 7 000 рублей за ночь в четырехзвездочном отеле (+11% к 2023)", - добавили в "Аэроклубе". Аналитики подсчитали, что российские бизнес-туристы стали чаще ездить по России: число ночей, которое они провели в отечественных отелях, выросло на 17% за год и превзошло допандемийные показатели на 40%. "При этом рост деловой активности в регионах обозначил проблему дефицита качественного номерного фонда, что стимулирует спрос на более доступные категории размещения", - отметили в сервисе. Наибольшую динамику по бронированиям отелей показали FMCG-компании (производители товаров повседневного спроса): спрос с их стороны вырос на 70% за год. Рост деловых поездок наблюдается и у сотрудников ритейл-компаний, а также нефтегазовой сферы - 19% и 17% соответственно. В числе городов, куда чаще всего ездили деловые туристы - Москва с долей 18% от всех забронированных ночей. Второе и третье место по востребованности отельной инфраструктуры заняли Санкт-Петербург и Нижний Новгород - их доли составили 7% и 3% соответственно.
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, нижний новгород
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
07:31 30.01.2025
 
Эксперты рассказали о росте спроса на жилье в командировках

"Аэроклуб": в России вырос спрос на апартаменты и квартиры

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российские компании в 2024 году стали отдавать предпочтение более доступным вариантам размещения своих сотрудников в командировках: спрос на апартаменты и квартиры вырос за год на 35%, тогда как на пятизвездочные отели - всего на 5%, говорится в исследовании ведущей компании российского рынка делового туризма "Аэроклуб". Исследование есть у РИА Новости.
"Рост популярности более доступных категорий размещения стал одним из ключевых трендов 2024 года. Наибольший прирост продемонстрировали объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты: спрос на них увеличился на 35%, а доля выросла до 21% (18% в 2023 году). Средняя стоимость проживания в этой категории составила 4 500 рублей за ночь, что на 7% выше, чем годом ранее", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных компании за 2023 и 2024 годы.
Отмечается, что спрос на трехзвездочные отели за год увеличился на 26%, что позволило их доле вырасти до 31% с 29% в 2023 году. Выросла и средняя стоимость проживания в этой категории - на 11%, до 5 300 рублей за ночь. При этом в сервисе подчеркивают, что спрос на премиальный сегмент отелей в 2024 году рос медленно. "Пятизвездочные гостиницы показали увеличение бронирований всего на 5%, их доля сократилась до 9% (10% в 2023 году). При этом стоимость проживания в этой категории выросла на 15%, до 10 000 рублей за ночь, что вынуждает компании отдавать предпочтение более доступным вариантам", - говорится в исследовании.
"Четырехзвездочные отели остались наиболее востребованной категорией у бизнес-туристов с долей в 37%. Тем не менее, за год их доля сократилась на 3% за счет снижения темпов роста спроса на эту категорию, который составил 7%. В среднем представители бизнеса платили 7 000 рублей за ночь в четырехзвездочном отеле (+11% к 2023)", - добавили в "Аэроклубе".
Аналитики подсчитали, что российские бизнес-туристы стали чаще ездить по России: число ночей, которое они провели в отечественных отелях, выросло на 17% за год и превзошло допандемийные показатели на 40%. "При этом рост деловой активности в регионах обозначил проблему дефицита качественного номерного фонда, что стимулирует спрос на более доступные категории размещения", - отметили в сервисе.
Наибольшую динамику по бронированиям отелей показали FMCG-компании (производители товаров повседневного спроса): спрос с их стороны вырос на 70% за год. Рост деловых поездок наблюдается и у сотрудников ритейл-компаний, а также нефтегазовой сферы - 19% и 17% соответственно. В числе городов, куда чаще всего ездили деловые туристы - Москва с долей 18% от всех забронированных ночей. Второе и третье место по востребованности отельной инфраструктуры заняли Санкт-Петербург и Нижний Новгород - их доли составили 7% и 3% соответственно.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИЖНИЙ НОВГОРОД
 
 
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