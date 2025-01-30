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Россия нарастила экспорт агропродукции в Алжир
Россия нарастила экспорт агропродукции в Алжир - 30.01.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт агропродукции в Алжир
Экспорт сельхозпродукции из России в Алжир по итогам 2024 года составил более 850 миллионов долларов, а общий товарооборот за 10 месяцев прошлого года - 1,7... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:46+0300
2025-01-30T15:46+0300
2025-01-30T15:46+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт сельхозпродукции из России в Алжир по итогам 2024 года составил более 850 миллионов долларов, а общий товарооборот за 10 месяцев прошлого года - 1,7 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Как сообщили в аппарате вице-премьера, в Алжире под председательством Патрушева и министра сельского хозяйства и развития сельских районов и рыболовства Алжира Юсефа Шерфа прошло 12-е заседание смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии. "Алжир – один из ведущих торговых партнеров России в Африке. Только за десять месяцев прошлого года наш товарооборот составил 1,7 миллиарда долларов. Его основа – сельскохозяйственная продукция и продовольствие. Экспорт российской агропродукции по итогам прошлого года вырос и составил более 850 миллионов долларов, в том числе за счет увеличения поставок ячменя, чечевицы, соевого масла и сухого молока", - сказал Патрушев, слова которого приводят в аппарате вице-премьера. Кроме того, он подчеркнул, что граждане Алжира интересуются образованием в университетах России. Только в этом году в РФ обучаются около двух тысяч алжирских студентов, а квоты на обучение планомерно увеличиваются. По итогам смешанной межправкомиссии между российскими и алжирскими ведомствами подписан ряд документов в сфере образования и науки, экономики и стандартизации, говорится в сообщении. Смешанная межправительственная российско-алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству функционирует с 2013 года. Правительство России в июне 2024 года обновило состав председателей российских частей межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. За Патрушевым сохранилось руководство межправкомиссией с Алжиром.
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россия, алжир, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, АЛЖИР, Сельское хозяйство
Россия нарастила экспорт агропродукции в Алжир
Патрушев: экспорт российской агропродукции в Алжир составил $850 миллионов
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт сельхозпродукции из России в Алжир по итогам 2024 года составил более 850 миллионов долларов, а общий товарооборот за 10 месяцев прошлого года - 1,7 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, в Алжире под председательством Патрушева и министра сельского хозяйства и развития сельских районов и рыболовства Алжира Юсефа Шерфа прошло 12-е заседание смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии.
"Алжир – один из ведущих торговых партнеров России в Африке. Только за десять месяцев прошлого года наш товарооборот составил 1,7 миллиарда долларов. Его основа – сельскохозяйственная продукция и продовольствие. Экспорт российской агропродукции по итогам прошлого года вырос и составил более 850 миллионов долларов, в том числе за счет увеличения поставок ячменя, чечевицы, соевого масла и сухого молока", - сказал Патрушев, слова которого приводят в аппарате вице-премьера.
Кроме того, он подчеркнул, что граждане Алжира интересуются образованием в университетах России. Только в этом году в РФ обучаются около двух тысяч алжирских студентов, а квоты на обучение планомерно увеличиваются.
По итогам смешанной межправкомиссии между российскими и алжирскими ведомствами подписан ряд документов в сфере образования и науки, экономики и стандартизации, говорится в сообщении.
Смешанная межправительственная российско-алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству функционирует с 2013 года. Правительство России в июне 2024 года обновило состав председателей российских частей межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. За Патрушевым сохранилось руководство межправкомиссией с Алжиром.
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