https://1prime.ru/20250130/elektrokar-854564454.html

В СФ попросили продлить льготный проезд по платным дорогам для электрокаров

В СФ попросили продлить льготный проезд по платным дорогам для электрокаров - 30.01.2025, ПРАЙМ

В СФ попросили продлить льготный проезд по платным дорогам для электрокаров

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает продлить на 2025 год льготный проезд по платным дорогам для всех электромобилей, независимо от... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T17:00+0300

2025-01-30T17:00+0300

2025-01-30T17:00+0300

россия

электрокар

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает продлить на 2025 год льготный проезд по платным дорогам для всех электромобилей, независимо от страны происхождения автотранспорта. "Распоряжением правительства РФ утверждена Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года. В рамках концепции с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года был проведен эксперимент по бесплатному проезду электротранспортных средств по платным участкам федеральных автомобильных дорог", - говорится в письме Кутепова на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Сенатор напомнил, что за этот период к акции подключились более 10,6 тысячи человек. Всего по платным трассам за это время совершено бесплатно свыше 1,1 миллиона проездов. Акция распространялась на все электромобили, зарегистрированные в России. При этом "с 10 января по 31 декабря 2025 года льготный проезд по платным участкам федеральных автомобильных дорог будет распространяться только на владельцев электромобилей, произведенных на территории РФ", говорится в письме. Сенатор отмечает, что производство электромобилей в РФ не достигло уровня спроса на них, ввиду чего россияне приобретали электромобили зарубежного производства, в том числе руководствуясь условиями акции. "Так, например, электромобили приобретали семьи с детьми, и освобождение от платы за проезд по платным дорогам позволяло вовлечь в семейный бюджет на отдых дополнительные средства от экономии на плате за проезд по платным дорогам", - привел пример Кутепов. Кроме того, электромобили обеспечили дополнительные возможности для переезда за пределы крупных городов, например, Москвы, в том числе, в частный сектор. Бесплатный проезд по платным дорогам являлся одним из основных пунктов для принятия таких решений, так как "в целях обеспечения доставки детей в школы, детские сады и в организации дополнительного образования, а также перемещение работающих граждан к месту работы происходит ежедневно", добавил он. Кутепов также напомнил, что за 2024 год липецким заводом "Моторинвест" было выпущено 1818 электромобилей под брендом EVOLUTE. "Такого объема производства недостаточно для удовлетворения спроса на данный вид транспорта", - полагает он. Принимая во внимание необходимость развития производства отечественных электрокаров, но с учетом того, что ранее проезд по платным дорогам не был ограничен электромобилями, произведенными на территории РФ, "просим рассмотреть возможность в 2025 году в рамках эксперимента дополнительно к существующим условиям предоставить право бесплатного проезда по платным участкам... дорог на электромобилях иностранного производства семьям с детьми, при условии, что иностранный электромобиль был приобретен до 1 января 2025 года", - говорится в обращении. Указанное предложение соответствует вектору на поддержку семей с детьми в Российской Федерации, заключил Кутепов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, электрокар