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В Приднестровье заканчиваются запасы газа, сообщил лидер ПМР

В Приднестровье заканчиваются запасы газа, сообщил лидер ПМР - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье заканчиваются запасы газа, сообщил лидер ПМР

Запасы газа в Приднестровье близки к нулю. Об этом глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил агентству РИА... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T08:44+0300

2025-01-30T08:44+0300

2025-01-30T08:44+0300

энергетика

приднестровье

газ

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв - ПРАЙМ. Запасы газа в Приднестровье близки к нулю. Об этом глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил агентству РИА Новости. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. "Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев", - заявил Красносельский. Кроме того, Глава ПМР отметил, что с технической точки зрения опустошение труб с газом чревато очень серьезными последствиями. "Если в них не будет газа, неизбежно произойдет "завоздушивание" системы. В этом случае на восстановление подачи газа бытовым потребителям уйдут месяцы. Специалистам эти риски хорошо известны", - пояснил он. После прекращения транзита российского газа в Европу со стороны Украины, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20250127/gaz-854475200.html

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приднестровье, газ, молдавия