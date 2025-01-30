https://1prime.ru/20250130/energetika-854551779.html

Альтернатив по поставкам газа из РФ по-прежнему нет, заявил глава МИД ПМР

Альтернатив по поставкам газа из РФ по-прежнему нет, заявил глава МИД ПМР - 30.01.2025, ПРАЙМ

Альтернатив по поставкам газа из РФ по-прежнему нет, заявил глава МИД ПМР

Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа. При этом альтернатив предложениям по поставкам газа из... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T11:06+0300

2025-01-30T11:06+0300

2025-01-30T11:06+0300

энергетика

приднестровье

молдавия

газ

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа. При этом альтернатив предложениям по поставкам газа из РФ пока нет. Об этом заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По словам Игнатьева, Еврокомиссия действительно заявила о выделении гранта на 30 миллионов евро для получения Приднестровьем газа для выработки электричества, Молдавия направила информацию об этом. "Вчера у нас состоялась общение экспертов по этому вопросу, где молдавская сторона серьезным образом самостоятельно вмешалась в эту концепцию и изменила условия европейской поддержки. Мы вчера не узнали, какое количество газа нам Молдова готова поставить в рамках этого гранта, нам не смогли сказать европейские чиновники, которые тоже участвовали во встрече", - поделился информацией глава МИД ПМР в эфире телеканала "Россия 24". Игнатьев также указал, что приветствует европейскую помощь, но при этом заявил, что молдавская сторона "нивелирует" европейские предложения. "На сегодня никаких альтернативных дееспособных вариантов поставки газа в Приднестровье и обеспеченности энергоресурсами, кроме предложений, которые обозначила российская сторона, нет", - добавил Игнатьев.

https://1prime.ru/20250130/energetika-854546744.html

приднестровье

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приднестровье, молдавия, газ