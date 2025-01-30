https://1prime.ru/20250130/energetika-854551779.html
Альтернатив по поставкам газа из РФ по-прежнему нет, заявил глава МИД ПМР
Альтернатив по поставкам газа из РФ по-прежнему нет, заявил глава МИД ПМР - 30.01.2025, ПРАЙМ
Альтернатив по поставкам газа из РФ по-прежнему нет, заявил глава МИД ПМР
Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа. При этом альтернатив предложениям по поставкам газа из... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T11:06+0300
2025-01-30T11:06+0300
2025-01-30T11:06+0300
энергетика
приднестровье
молдавия
газ
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа. При этом альтернатив предложениям по поставкам газа из РФ пока нет. Об этом заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По словам Игнатьева, Еврокомиссия действительно заявила о выделении гранта на 30 миллионов евро для получения Приднестровьем газа для выработки электричества, Молдавия направила информацию об этом. "Вчера у нас состоялась общение экспертов по этому вопросу, где молдавская сторона серьезным образом самостоятельно вмешалась в эту концепцию и изменила условия европейской поддержки. Мы вчера не узнали, какое количество газа нам Молдова готова поставить в рамках этого гранта, нам не смогли сказать европейские чиновники, которые тоже участвовали во встрече", - поделился информацией глава МИД ПМР в эфире телеканала "Россия 24". Игнатьев также указал, что приветствует европейскую помощь, но при этом заявил, что молдавская сторона "нивелирует" европейские предложения. "На сегодня никаких альтернативных дееспособных вариантов поставки газа в Приднестровье и обеспеченности энергоресурсами, кроме предложений, которые обозначила российская сторона, нет", - добавил Игнатьев.
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приднестровье, молдавия, газ
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Газ
Альтернатив по поставкам газа из РФ по-прежнему нет, заявил глава МИД ПМР
Игнатьев: Приднестровью не предоставили альтернатив по поставкам газа из России
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Власти Молдавии самостоятельно изменили условия европейской поддержки для получения Приднестровьем газа. При этом альтернатив предложениям по поставкам газа из РФ пока нет. Об этом заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
По словам Игнатьева, Еврокомиссия действительно заявила о выделении гранта на 30 миллионов евро для получения Приднестровьем газа для выработки электричества, Молдавия направила информацию об этом.
"Вчера у нас состоялась общение экспертов по этому вопросу, где молдавская сторона серьезным образом самостоятельно вмешалась в эту концепцию и изменила условия европейской поддержки. Мы вчера не узнали, какое количество газа нам Молдова готова поставить в рамках этого гранта, нам не смогли сказать европейские чиновники, которые тоже участвовали во встрече", - поделился информацией глава МИД ПМР в эфире телеканала "Россия 24".
Игнатьев также указал, что приветствует европейскую помощь, но при этом заявил, что молдавская сторона "нивелирует" европейские предложения.
"На сегодня никаких альтернативных дееспособных вариантов поставки газа в Приднестровье и обеспеченности энергоресурсами, кроме предложений, которые обозначила российская сторона, нет", - добавил Игнатьев.
В Приднестровье заканчиваются запасы газа, сообщил лидер ПМР