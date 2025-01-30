https://1prime.ru/20250130/energetika-854556519.html
ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ
ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ
В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:43+0300
2025-01-30T13:43+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило британское издание Financial Times.Как пишет издание, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоносители в Европе, а также поспособствует ускорению мирного урегулирования конфликта России и Украины и прекращению огня.Однако даже предварительное обсуждение темы вызывает ярость и недовольство со стороны стран ЕС, поддерживающих Украину, отметили в FT.Издание также сообщает, что согласно данным трех источников, осведомленных о ходе переговоров, на данный момент идею о возвращении к российскому газу одобрили чиновники из Венгрии и Германии. В то же время брюссельские чиновники и ряд дипломатов из стран Восточной Европы пришли в ярость от этой идеи, отмечает издание.“Это безумие. Это же каким надо быть глупцом, чтобы всерьез размышлять об этом варианте?” - цитирует Financial Times слова одного из чиновников. Как сообщает издание, Владимир Зеленский не откликнулся на просьбу прокомментировать ситуацию о возвращении Евросоюза к поставкам газа из России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.
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ес, газ, россия, украина, владимир зеленский
Энергетика, ЕС, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ
Financial Times: ЕС изучит возможное возобновление поставок газа из России
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило британское издание Financial Times
.
Как пишет издание, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоносители в Европе, а также поспособствует ускорению мирного урегулирования конфликта России и Украины и прекращению огня.
Однако даже предварительное обсуждение темы вызывает ярость и недовольство со стороны стран ЕС, поддерживающих Украину, отметили в FT.
Издание также сообщает, что согласно данным трех источников, осведомленных о ходе переговоров, на данный момент идею о возвращении к российскому газу одобрили чиновники из Венгрии и Германии.
В то же время брюссельские чиновники и ряд дипломатов из стран Восточной Европы пришли в ярость от этой идеи, отмечает издание.
“Это безумие. Это же каким надо быть глупцом, чтобы всерьез размышлять об этом варианте?” - цитирует Financial Times слова одного из чиновников.
Как сообщает издание, Владимир Зеленский не откликнулся на просьбу прокомментировать ситуацию о возвращении Евросоюза к поставкам газа из России.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ.
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