https://1prime.ru/20250130/energetika-854556519.html

ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ

ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ

ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ

В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:43+0300

2025-01-30T13:43+0300

2025-01-30T13:49+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило британское издание Financial Times.Как пишет издание, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоносители в Европе, а также поспособствует ускорению мирного урегулирования конфликта России и Украины и прекращению огня.Однако даже предварительное обсуждение темы вызывает ярость и недовольство со стороны стран ЕС, поддерживающих Украину, отметили в FT.Издание также сообщает, что согласно данным трех источников, осведомленных о ходе переговоров, на данный момент идею о возвращении к российскому газу одобрили чиновники из Венгрии и Германии. В то же время брюссельские чиновники и ряд дипломатов из стран Восточной Европы пришли в ярость от этой идеи, отмечает издание.“Это безумие. Это же каким надо быть глупцом, чтобы всерьез размышлять об этом варианте?” - цитирует Financial Times слова одного из чиновников. Как сообщает издание, Владимир Зеленский не откликнулся на просьбу прокомментировать ситуацию о возвращении Евросоюза к поставкам газа из России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250129/gaz-854537335.html

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ес, газ, россия, украина, владимир зеленский