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ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ
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ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ
ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ
В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:43+0300
2025-01-30T13:49+0300
энергетика
ес
газ
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило британское издание Financial Times.Как пишет издание, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоносители в Европе, а также поспособствует ускорению мирного урегулирования конфликта России и Украины и прекращению огня.Однако даже предварительное обсуждение темы вызывает ярость и недовольство со стороны стран ЕС, поддерживающих Украину, отметили в FT.Издание также сообщает, что согласно данным трех источников, осведомленных о ходе переговоров, на данный момент идею о возвращении к российскому газу одобрили чиновники из Венгрии и Германии. В то же время брюссельские чиновники и ряд дипломатов из стран Восточной Европы пришли в ярость от этой идеи, отмечает издание.“Это безумие. Это же каким надо быть глупцом, чтобы всерьез размышлять об этом варианте?” - цитирует Financial Times слова одного из чиновников. Как сообщает издание, Владимир Зеленский не откликнулся на просьбу прокомментировать ситуацию о возвращении Евросоюза к поставкам газа из России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.
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ес, газ, россия, украина, владимир зеленский
Энергетика, ЕС, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:43 30.01.2025 (обновлено: 13:49 30.01.2025)
 
ЕС обсуждает возможный возврат к российскому газу, сообщают СМИ

Financial Times: ЕС изучит возможное возобновление поставок газа из России

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В ЕС обсуждают возможность возвращения к трубопроводным поставкам российского газа в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщило британское издание Financial Times.
Как пишет издание, сторонники закупок российского газа считают, что это снизит цены на энергоносители в Европе, а также поспособствует ускорению мирного урегулирования конфликта России и Украины и прекращению огня.
Однако даже предварительное обсуждение темы вызывает ярость и недовольство со стороны стран ЕС, поддерживающих Украину, отметили в FT.
Издание также сообщает, что согласно данным трех источников, осведомленных о ходе переговоров, на данный момент идею о возвращении к российскому газу одобрили чиновники из Венгрии и Германии.
В то же время брюссельские чиновники и ряд дипломатов из стран Восточной Европы пришли в ярость от этой идеи, отмечает издание.
“Это безумие. Это же каким надо быть глупцом, чтобы всерьез размышлять об этом варианте?” - цитирует Financial Times слова одного из чиновников.
Как сообщает издание, Владимир Зеленский не откликнулся на просьбу прокомментировать ситуацию о возвращении Евросоюза к поставкам газа из России.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с ноября 2023 года
Вчера, 19:15
 
ЭнергетикаЕСГазРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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