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Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar
Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar - 30.01.2025, ПРАЙМ
Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar
Эстония получила первые шесть из двенадцати 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, сообщает газета Postimees. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:55+0300
2025-01-30T12:55+0300
вооружения
эстония
франция
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Эстония получила первые шесть из двенадцати 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, сообщает газета Postimees. Ранее сообщалось, что в июне 2024 года Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 гаубиц Caesar на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже. Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония должна была получить первые шесть Caesar в конце 2024 года. "Мы рады сообщить, что первые САУ Caesar переданы силам обороны. Контракт был подписан в июне прошлого года, и только через полгода первые САУ Caesar прибыли в Эстонию", - приводит газета Postimees слова руководителя категории вооружений в эстонском Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) Рамиля Липпа. Отмечается, что САУ войдут в состав нового третьего мобильного артиллерийского батальона, который будет действовать под непосредственным командованием Эстонской дивизии.
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эстония, франция
Вооружения, ЭСТОНИЯ, ФРАНЦИЯ
12:55 30.01.2025
 
Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar

Postimees: Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar французского производства

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Эстония получила первые шесть из двенадцати 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, сообщает газета Postimees.
Ранее сообщалось, что в июне 2024 года Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 гаубиц Caesar на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже. Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония должна была получить первые шесть Caesar в конце 2024 года.
"Мы рады сообщить, что первые САУ Caesar переданы силам обороны. Контракт был подписан в июне прошлого года, и только через полгода первые САУ Caesar прибыли в Эстонию", - приводит газета Postimees слова руководителя категории вооружений в эстонском Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) Рамиля Липпа.
Отмечается, что САУ войдут в состав нового третьего мобильного артиллерийского батальона, который будет действовать под непосредственным командованием Эстонской дивизии.
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ВооруженияЭСТОНИЯФРАНЦИЯ
 
 
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