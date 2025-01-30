https://1prime.ru/20250130/estoniya-854554837.html

Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar

Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar - 30.01.2025, ПРАЙМ

Эстония получила первые шесть гаубиц Caesar

Эстония получила первые шесть из двенадцати 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, сообщает газета Postimees. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:55+0300

2025-01-30T12:55+0300

2025-01-30T12:55+0300

вооружения

эстония

франция

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Эстония получила первые шесть из двенадцати 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, сообщает газета Postimees. Ранее сообщалось, что в июне 2024 года Эстония подписала контракты на закупку у Франции 12 гаубиц Caesar на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже. Эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония должна была получить первые шесть Caesar в конце 2024 года. "Мы рады сообщить, что первые САУ Caesar переданы силам обороны. Контракт был подписан в июне прошлого года, и только через полгода первые САУ Caesar прибыли в Эстонию", - приводит газета Postimees слова руководителя категории вооружений в эстонском Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK) Рамиля Липпа. Отмечается, что САУ войдут в состав нового третьего мобильного артиллерийского батальона, который будет действовать под непосредственным командованием Эстонской дивизии.

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эстония, франция