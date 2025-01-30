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В Эстонии допустили отключение электроснабжения на 72 часа - 30.01.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии допустили отключение электроснабжения на 72 часа
В Эстонии допустили отключение электроснабжения на 72 часа - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Эстонии допустили отключение электроснабжения на 72 часа
Во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от российской, которое состоится в феврале, централизованное электроснабжение в стране может быть... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:53+0300
2025-01-30T15:53+0300
энергетика
эстония
электричество
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от российской, которое состоится в феврале, централизованное электроснабжение в стране может быть прервано на 72 часа. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал."В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий - отключение электричества на 72 часа", - цитирует издание Postimees слова Михала.Операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии сообщили России и Белоруссии о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.Согласно прогнозам эстонской энергетической компании Elering, выход из российской энергосистемы будет иметь финансовые последствия для страны, и поддержание энергетического сектора обойдется в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет оплачена потребителями.
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эстония, электричество
Энергетика, ЭСТОНИЯ, электричество
15:53 30.01.2025
 
В Эстонии допустили отключение электроснабжения на 72 часа

Михал: электричество в Эстонии может пропасть из-за отказа от энергосети России

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭстония
Эстония - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от российской, которое состоится в феврале, централизованное электроснабжение в стране может быть прервано на 72 часа. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
"В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий - отключение электричества на 72 часа", - цитирует издание Postimees слова Михала.
Операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии сообщили России и Белоруссии о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.
Согласно прогнозам эстонской энергетической компании Elering, выход из российской энергосистемы будет иметь финансовые последствия для страны, и поддержание энергетического сектора обойдется в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет оплачена потребителями.
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