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Евро перешел к росту к доллару
Евро перешел к росту к доллару - 30.01.2025, ПРАЙМ
Евро перешел к росту к доллару
Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T18:28+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0438 доллара с 1,042 доллара за евро на прошлом закрытии, до оглашения итогов центробанка евро дешевел к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.07 мск снижался до 153,94 иены с уровня прошлого закрытия в 155,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращалась на 0,22% - до 107,71 пункта. ЕЦБ по итогам январского заседания ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,9% с 3,15%. Также в четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличилась на 2,8%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.
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курсы валют, евро, доллар сша, ецб
Экономика, Курсы валют, евро, Доллар США, ЕЦБ
Евро перешел к росту к доллару
Евро перешел к росту к доллару после оглашения решений ЕЦБ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0438 доллара с 1,042 доллара за евро на прошлом закрытии, до оглашения итогов центробанка евро дешевел к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.07 мск снижался до 153,94 иены с уровня прошлого закрытия в 155,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращалась на 0,22% - до 107,71 пункта.
ЕЦБ по итогам январского заседания ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,9% с 3,15%.
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Также в четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличилась на 2,8%.
Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.