https://1prime.ru/20250130/evro-854567263.html

Евро перешел к росту к доллару

Евро перешел к росту к доллару - 30.01.2025, ПРАЙМ

Евро перешел к росту к доллару

Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T18:28+0300

2025-01-30T18:28+0300

2025-01-30T18:28+0300

экономика

курсы валют

евро

доллар сша

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044600_0:99:2485:1497_1920x0_80_0_0_33a556a0b1fad2e16e597f207b54111c.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0438 доллара с 1,042 доллара за евро на прошлом закрытии, до оглашения итогов центробанка евро дешевел к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.07 мск снижался до 153,94 иены с уровня прошлого закрытия в 155,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращалась на 0,22% - до 107,71 пункта. ЕЦБ по итогам январского заседания ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,9% с 3,15%. Также в четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличилась на 2,8%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.

https://1prime.ru/20250130/kurs-854565886.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, евро, доллар сша, ецб