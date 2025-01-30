Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро перешел к росту к доллару - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/evro-854567263.html
Евро перешел к росту к доллару
Евро перешел к росту к доллару - 30.01.2025, ПРАЙМ
Евро перешел к росту к доллару
Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T18:28+0300
2025-01-30T18:28+0300
экономика
курсы валют
евро
доллар сша
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044600_0:99:2485:1497_1920x0_80_0_0_33a556a0b1fad2e16e597f207b54111c.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0438 доллара с 1,042 доллара за евро на прошлом закрытии, до оглашения итогов центробанка евро дешевел к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.07 мск снижался до 153,94 иены с уровня прошлого закрытия в 155,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращалась на 0,22% - до 107,71 пункта. ЕЦБ по итогам январского заседания ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,9% с 3,15%. Также в четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличилась на 2,8%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.
https://1prime.ru/20250130/kurs-854565886.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044600_179:0:2307:1596_1920x0_80_0_0_607cbffc6c4ba121a063cbe3fe2dbd98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, евро, доллар сша, ецб
Экономика, Курсы валют, евро, Доллар США, ЕЦБ
18:28 30.01.2025
 
Евро перешел к росту к доллару

Евро перешел к росту к доллару после оглашения решений ЕЦБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОбменный пункт
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг перешел к росту после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0438 доллара с 1,042 доллара за евро на прошлом закрытии, до оглашения итогов центробанка евро дешевел к американской валюте. Курс доллара к иене на 18.07 мск снижался до 153,94 иены с уровня прошлого закрытия в 155,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращалась на 0,22% - до 107,71 пункта.
ЕЦБ по итогам январского заседания ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,9% с 3,15%.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 31 января
17:38
Также в четверг были опубликованы данные о ВВП США. Согласно первой оценке, американская экономика в четвертом квартале вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось меньше прогноза. По итогам прошлого года ВВП США увеличилась на 2,8%.
Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось сильнее прогноза - до 207 тысяч.
 
ЭкономикаКурсы валютевроДоллар СШАЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала