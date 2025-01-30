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"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/evropa-854560407.html
"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу
"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу
Прокси-война Запада против России на Украине провалилась, поэтому Европа рассматривает возможность возобновления закупок российского газа. Таким мнением в... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:19+0300
2025-01-30T15:19+0300
экономика
россия
ес
запад
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прокси-война Запада против России на Украине провалилась, поэтому Европа рассматривает возможность возобновления закупок российского газа. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. &lt;…&gt; И в конце всего этого — "Давайте просто включим российский газ", — отметил он на публикацию в издании Financial Times.Цены на газ в Европе выросли после истечения срока действия сделки по транзиту газа через Украину. Владимир Зеленский отклонил возможность продления этой сделки, даже если третьи страны будут закупать газ. В ответ "Газпром" прекратил поставки через Украину, поскольку потерял возможность делать это. В прошлом году около 15 миллиардов кубометров газа было поставлено через Украину, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
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россия, ес, запад
Экономика, РОССИЯ, ЕС, ЗАПАД
15:19 30.01.2025
 
"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу

Журналист Боуз: ЕС после поражения в прокси-войне снова хочет закупать газ у РФ

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прокси-война Запада против России на Украине провалилась, поэтому Европа рассматривает возможность возобновления закупок российского газа. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. <…> И в конце всего этого — "Давайте просто включим российский газ", — отметил он на публикацию в издании Financial Times.
Цены на газ в Европе выросли после истечения срока действия сделки по транзиту газа через Украину. Владимир Зеленский отклонил возможность продления этой сделки, даже если третьи страны будут закупать газ. В ответ "Газпром" прекратил поставки через Украину, поскольку потерял возможность делать это. В прошлом году около 15 миллиардов кубометров газа было поставлено через Украину, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
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