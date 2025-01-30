https://1prime.ru/20250130/evropa-854560407.html

"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу

"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Ей крышка". Стало известно, до чего отчаяние довело Европу

Прокси-война Запада против России на Украине провалилась, поэтому Европа рассматривает возможность возобновления закупок российского газа. Таким мнением в... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:19+0300

2025-01-30T15:19+0300

2025-01-30T15:19+0300

экономика

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прокси-война Запада против России на Украине провалилась, поэтому Европа рассматривает возможность возобновления закупок российского газа. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. <…> И в конце всего этого — "Давайте просто включим российский газ", — отметил он на публикацию в издании Financial Times.Цены на газ в Европе выросли после истечения срока действия сделки по транзиту газа через Украину. Владимир Зеленский отклонил возможность продления этой сделки, даже если третьи страны будут закупать газ. В ответ "Газпром" прекратил поставки через Украину, поскольку потерял возможность делать это. В прошлом году около 15 миллиардов кубометров газа было поставлено через Украину, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.

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