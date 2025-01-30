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В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения

В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения

Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T10:31+0300

2025-01-30T10:31+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. "Динамика стоимости экспортных лицензий говорит о сильном росте оборонного сектора Финляндии. В прошлом году стоимость лицензий на экспорт оборонного оборудования уже выросла примерно до 1,4 миллиарда долларов, а с 2023 года эта цифра выросла более чем вдвое", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе министерства обороны. Министр предположил, что рост стоимости выданных лицензий продолжится. Хяккянен добавил, что с 2023 года четыре финские компании уже присоединились к программе НАТО по оборонным инновациям (DIANA).

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финляндия, россия, нато