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В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения
В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения
Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:31+0300
2025-01-30T10:31+0300
2025-01-30T10:33+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. "Динамика стоимости экспортных лицензий говорит о сильном росте оборонного сектора Финляндии. В прошлом году стоимость лицензий на экспорт оборонного оборудования уже выросла примерно до 1,4 миллиарда долларов, а с 2023 года эта цифра выросла более чем вдвое", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе министерства обороны. Министр предположил, что рост стоимости выданных лицензий продолжится. Хяккянен добавил, что с 2023 года четыре финские компании уже присоединились к программе НАТО по оборонным инновациям (DIANA).
https://1prime.ru/20250129/finlyandiya-854532371.html
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финляндия, россия, нато
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, НАТО
В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения
Хяккянен: Финляндия выдала лицензии на экспорт вооружения на $1,4 миллиарда
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Динамика стоимости экспортных лицензий говорит о сильном росте оборонного сектора Финляндии. В прошлом году стоимость лицензий на экспорт оборонного оборудования уже выросла примерно до 1,4 миллиарда долларов, а с 2023 года эта цифра выросла более чем вдвое", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе министерства обороны.
Министр предположил, что рост стоимости выданных лицензий продолжится. Хяккянен добавил, что с 2023 года четыре финские компании уже присоединились к программе НАТО по оборонным инновациям (DIANA).
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