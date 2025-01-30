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В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения - 30.01.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения
В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения
Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:31+0300
2025-01-30T10:33+0300
политика
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. "Динамика стоимости экспортных лицензий говорит о сильном росте оборонного сектора Финляндии. В прошлом году стоимость лицензий на экспорт оборонного оборудования уже выросла примерно до 1,4 миллиарда долларов, а с 2023 года эта цифра выросла более чем вдвое", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе министерства обороны. Министр предположил, что рост стоимости выданных лицензий продолжится. Хяккянен добавил, что с 2023 года четыре финские компании уже присоединились к программе НАТО по оборонным инновациям (DIANA).
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финляндия, россия, нато
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, НАТО
10:31 30.01.2025 (обновлено: 10:33 30.01.2025)
 
В Финляндии отметили рост стоимости лицензий на экспорт вооружения

Хяккянен: Финляндия выдала лицензии на экспорт вооружения на $1,4 миллиарда

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Финляндия в 2024 году выдала лицензии на экспорт военной техники на 1,4 миллиарда долларов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Динамика стоимости экспортных лицензий говорит о сильном росте оборонного сектора Финляндии. В прошлом году стоимость лицензий на экспорт оборонного оборудования уже выросла примерно до 1,4 миллиарда долларов, а с 2023 года эта цифра выросла более чем вдвое", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе министерства обороны.
Министр предположил, что рост стоимости выданных лицензий продолжится. Хяккянен добавил, что с 2023 года четыре финские компании уже присоединились к программе НАТО по оборонным инновациям (DIANA).
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