https://1prime.ru/20250130/frantsiya-854561187.html

Франция покинула свою последнюю военную базу в Нджамене

Франция покинула свою последнюю военную базу в Нджамене - 30.01.2025, ПРАЙМ

Франция покинула свою последнюю военную базу в Нджамене

Французские солдаты покинули последнюю военную базу Франции в Чаде, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генштаб африканской страны. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:28+0300

2025-01-30T15:28+0300

2025-01-30T15:29+0300

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ПАРИЖ, 30 янв – ПРАЙМ. Французские солдаты покинули последнюю военную базу Франции в Чаде, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генштаб африканской страны. "Передача (под контроль армии Чада) военной базы в Нджамене окончательно закрывает французское присутствие в Чаде в соответствии с пожеланиями властей", - сообщило СМИ. Отмечается, что на пятницу запланирована официальная церемония по случаю отбытия французских войск. Ранее власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, потребовали, чтобы французские войска покинули страну до 31 января. Сообщалось, что первоначальный график вывода войск до марта был отклонен как слишком затяжной. Чадский генштаб позже объявил об уходе французских сил с военной базы Абеше на востоке африканской страны. Также была передана военная база, расположенная в Фая-Ларжо на севере Чада. В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. Первые 120 военнослужащих покинули Чад в конце декабря.

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франция, общество , чад