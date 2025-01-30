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ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае - 30.01.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Центральной Азии, который являлся членом запрещенной террористической организации и планировал совершить теракт в... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T11:50+0300

2025-01-30T11:50+0300

2025-01-30T11:55+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Центральной Азии, который являлся членом запрещенной террористической организации и планировал совершить теракт в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации (МТО), планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск - Минеральные Воды", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что злоумышленник провел разведку местности и приобрел необходимые компоненты. После теракта он планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков.У задержанного в городе Ессентуки были обнаружены и изъяты компоненты, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывного устройства.

https://1prime.ru/20250115/podkup-854207030.html

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