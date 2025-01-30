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ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае - 30.01.2025, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае - 30.01.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае
Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Центральной Азии, который являлся членом запрещенной террористической организации и планировал совершить теракт в... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T11:50+0300
2025-01-30T11:55+0300
происшествия
россия
фсб
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Центральной Азии, который являлся членом запрещенной террористической организации и планировал совершить теракт в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации (МТО), планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск - Минеральные Воды", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что злоумышленник провел разведку местности и приобрел необходимые компоненты. После теракта он планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков.У задержанного в городе Ессентуки были обнаружены и изъяты компоненты, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывного устройства.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
11:50 30.01.2025 (обновлено: 11:55 30.01.2025)
 
ФСБ предотвратила подрыв электрички в Ставропольском крае

ФСБ пресекла попытку подорвать электричку Кисловодск - Минеральные Воды

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Центральной Азии, который являлся членом запрещенной террористической организации и планировал совершить теракт в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации (МТО), планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края. Злоумышленник намеревался осуществить дистанционный подрыв пассажирского пригородного электропоезда сообщением Кисловодск - Минеральные Воды", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что злоумышленник провел разведку местности и приобрел необходимые компоненты. После теракта он планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков.
У задержанного в городе Ессентуки были обнаружены и изъяты компоненты, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывного устройства.
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