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"Заоблачные траты": в ЕС осознали цену за "освобождение" от России
"Заоблачные траты": в ЕС осознали цену за "освобождение" от России - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Заоблачные траты": в ЕС осознали цену за "освобождение" от России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "освобождение" от российских энергоресурсов обошлось Западу слишком дорого. говорится в материале... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:33+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "освобождение" от российских энергоресурсов обошлось Западу слишком дорого. говорится в материале агентства РИА Новости."Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь", — отметил ранее фон дер Ляйен.Глава ЕК также назвала ситуацию критической, так как конкурентоспособность Европейского Союза полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. В агентстве отметили, что возможность покупать энергоресурсы по низким ценам ушла, а стабильность поставок осталась в прошлом. Результатом стало закрытие предприятий и падение производства, особенно в энергоемких отраслях. Кроме того, остановка транзита газа через Украину еще больше осложнила ситуацию."Расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019-м до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это следствие снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021-м до восьми в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже", - отмечает издание со ссылкой на доклад бывшего главы ЕЦБ Марио Драги.Европейская комиссия призывает к диверсификации энергетики и увеличению использования экологически чистых источников. Однако политика Европейского Союза, направленная на декарбонизацию, может привести к замедлению экономики и продолжающемуся росту использования ископаемого топлива, заключили в издании.
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россия, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ
"Заоблачные траты": в ЕС осознали цену за "освобождение" от России
Урсула фон дер Ляйен: Европа утратила конкурентоспособность из-за цен на газ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "освобождение" от российских энергоресурсов обошлось Западу слишком дорого. говорится
в материале агентства РИА Новости.
"Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь", — отметил ранее фон дер Ляйен.
Глава ЕК также назвала ситуацию критической, так как конкурентоспособность Европейского Союза полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ.
В агентстве отметили, что возможность покупать энергоресурсы по низким ценам ушла, а стабильность поставок осталась в прошлом. Результатом стало закрытие предприятий и падение производства, особенно в энергоемких отраслях. Кроме того, остановка транзита газа через Украину еще больше осложнила ситуацию.
"Расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019-м до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это следствие снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021-м до восьми в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже", - отмечает издание со ссылкой на доклад бывшего главы ЕЦБ Марио Драги.
Европейская комиссия призывает к диверсификации энергетики и увеличению использования экологически чистых источников. Однако политика Европейского Союза, направленная на декарбонизацию, может привести к замедлению экономики и продолжающемуся росту использования ископаемого топлива, заключили в издании.
Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с ноября 2023 года