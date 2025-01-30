https://1prime.ru/20250130/gaz-854550024.html

"Заоблачные траты": в ЕС осознали цену за "освобождение" от России

"Заоблачные траты": в ЕС осознали цену за "освобождение" от России - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Заоблачные траты": в ЕС осознали цену за "освобождение" от России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "освобождение" от российских энергоресурсов обошлось Западу слишком дорого. говорится в материале... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T10:33+0300

2025-01-30T10:33+0300

2025-01-30T10:33+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "освобождение" от российских энергоресурсов обошлось Западу слишком дорого. говорится в материале агентства РИА Новости."Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь", — отметил ранее фон дер Ляйен.Глава ЕК также назвала ситуацию критической, так как конкурентоспособность Европейского Союза полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. В агентстве отметили, что возможность покупать энергоресурсы по низким ценам ушла, а стабильность поставок осталась в прошлом. Результатом стало закрытие предприятий и падение производства, особенно в энергоемких отраслях. Кроме того, остановка транзита газа через Украину еще больше осложнила ситуацию."Расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019-м до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это следствие снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021-м до восьми в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже", - отмечает издание со ссылкой на доклад бывшего главы ЕЦБ Марио Драги.Европейская комиссия призывает к диверсификации энергетики и увеличению использования экологически чистых источников. Однако политика Европейского Союза, направленная на декарбонизацию, может привести к замедлению экономики и продолжающемуся росту использования ископаемого топлива, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250129/gaz-854537335.html

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