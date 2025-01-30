https://1prime.ru/20250130/gaz-854557319.html

Экспорт газа из России по трубам вырос на 15,6 процента, заявил Новак

Экспорт газа из России по трубам вырос на 15,6 процента, заявил Новак - 30.01.2025, ПРАЙМ

Экспорт газа из России по трубам вырос на 15,6 процента, заявил Новак

Экспорт трубопроводного газа из России по итогам прошлого года вырос на 15,6%, превысив 119 миллиардов кубометров, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) – на | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:04+0300

2025-01-30T14:04+0300

2025-01-30T14:04+0300

энергетика

россия

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александр новак

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт трубопроводного газа из России по итогам прошлого года вырос на 15,6%, превысив 119 миллиардов кубометров, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) – на 4%, до 47,2 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Экспорт трубопроводного газа (в 2024 году - ред.) прибавил 15,6% и составил более 119 миллиардов кубометров, экспорт СПГ вырос на 4% до порядка 47,2 миллиарда кубометров", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Продолжается развитие производственной базы, в частности, развиваются добычные проекты Ямальского центра газодобычи, отметил он. Стартовала добыча газа на Северо-Часельском месторождении с годовым уровнем добычи более 3 миллиардов кубометров природного газа и 0,1 миллиона тонн газового конденсата, напомнил вице-премьер. Начата промышленная добыча углеводородов на участке ачимовских залежей Уренгойского месторождения в ЯНАО. Новый производственный комплекс обеспечит ежегодную поставку до 5 миллиардов кубометров газа и 1,5 миллиона тонн конденсата, добавил он. Наращиваются поставки газа в восточном направлении, уточнил Новак. С 1 декабря суточные поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" досрочно выведены на максимальный контрактный уровень в 38 миллиардов кубометров в год. По итогам прошлого года поставки газа по газопроводу превысили контрактные годовые обязательства "Газпрома". Кроме того, активно идет реализация проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту - ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2027 год. "На завершающей стадии находится строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который является важным звеном технологической цепочки поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – добавил Новак. Четвертая технологическая линия предприятия была запущена летом, а в 2025 году завод выйдет на полную проектную мощность, подтвердил он.

https://1prime.ru/20250130/energetika-854556519.html

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россия, газ, александр новак