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Добыча газа в России выросла на 7,6 процента, заявил Новак
Добыча газа в России выросла на 7,6 процента, заявил Новак - 30.01.2025, ПРАЙМ
Добыча газа в России выросла на 7,6 процента, заявил Новак
Добыча газа в России по итогам 2024 года выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров - восстановление добычи после снижения | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:09+0300
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энергетика
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России по итогам 2024 года выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров - восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа. По итогам 2024 года добыча газа достигла порядка 685 миллиардов кубометров (+7,6% к 2023 году)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
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газ, россия, александр новак
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Александр Новак
Добыча газа в России выросла на 7,6 процента, заявил Новак
Новак: Добыча газа в России по итогам 2024 года достигла порядка 685 миллиардов кубометров
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России по итогам 2024 года выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров - восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа. По итогам 2024 года добыча газа достигла порядка 685 миллиардов кубометров (+7,6% к 2023 году)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".