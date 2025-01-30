https://1prime.ru/20250130/gaz-854558048.html

Добыча газа в России выросла на 7,6 процента, заявил Новак

Добыча газа в России выросла на 7,6 процента, заявил Новак - 30.01.2025, ПРАЙМ

Добыча газа в России выросла на 7,6 процента, заявил Новак

Добыча газа в России по итогам 2024 года выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров - восстановление добычи после снижения | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:09+0300

2025-01-30T14:09+0300

2025-01-30T14:14+0300

энергетика

газ

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/19/841401982_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_60c0303f49382fa07f507c34483d2945.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча газа в России по итогам 2024 года выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров - восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа. По итогам 2024 года добыча газа достигла порядка 685 миллиардов кубометров (+7,6% к 2023 году)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, александр новак