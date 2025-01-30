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Новак назвал уровень газификации России на конец 2024 года

Новак назвал уровень газификации России на конец 2024 года - 30.01.2025, ПРАЙМ

Новак назвал уровень газификации России на конец 2024 года

Уровень газификации России на конец 2024 года составил 74,7%, тогда как на начало года показатель составлял 73,8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:37+0300

2025-01-30T14:37+0300

2025-01-30T14:37+0300

энергетика

газ

александр новак

газификация

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Уровень газификации России на конец 2024 года составил 74,7%, тогда как на начало года показатель составлял 73,8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На конец 2024 года уровень газификации Российской Федерации составил 74,7% (на начало 2024 года – 73,8%)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Такой же прогноз давал в конце 2023 года Николай Шульгинов, занимавший тогда должность министра энергетики России. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Программа предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах. В 2022 году программа социальной газификации стала бессрочной. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах России и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы.

https://1prime.ru/20241120/gazifikatsiya-852942978.html

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газ, александр новак, газификация