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В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом - 30.01.2025, ПРАЙМ
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В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом - 30.01.2025, ПРАЙМ
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом
Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:06+0300
2025-01-30T15:14+0300
энергетика
приднестровье
ес
кишинев
россия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со стороны РФ, и со стороны Евросоюза, заявили в российском МИД. "Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию", - говорится в сообщении. В МИД также отметили нарастающие трудности Приднестровья. Для России причины причины новых проволочек и возражений Кишинева против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий остаются неясными. Как подчеркнули в МИД, РФ предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровья в новых условиях, но Кишинев препятствовал реализации предложенной схемы. В российском МИД добавили, что позднее в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона. Хотя Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, Кишинев вновь стал выдвигать условия и оговорки. "С молдавской стороны звучат противоречивые заявления. Дошло до того, что руководство Приднестровья было вынуждено публично обратиться к Еврокомиссии с просьбой повлиять на молдавскую сторону. Таким образом, сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза", - подчеркнули в МИД. В МИД заключили, что неустанно звучащие от Молдавии заявления о готовности положить конец трудностям приднестровцев не более, чем декларации. "На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.
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приднестровье, ес, кишинев, россия
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЕС, Кишинев, РОССИЯ
15:06 30.01.2025 (обновлено: 15:14 30.01.2025)
 
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом

МИД: Россия обеспокоена, что Молдавия препятствует помощи с газом для ПМР

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со стороны РФ, и со стороны Евросоюза, заявили в российском МИД.
"Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию", - говорится в сообщении.
В МИД также отметили нарастающие трудности Приднестровья. Для России причины причины новых проволочек и возражений Кишинева против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий остаются неясными. Как подчеркнули в МИД, РФ предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровья в новых условиях, но Кишинев препятствовал реализации предложенной схемы.
В российском МИД добавили, что позднее в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона. Хотя Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, Кишинев вновь стал выдвигать условия и оговорки.
"С молдавской стороны звучат противоречивые заявления. Дошло до того, что руководство Приднестровья было вынуждено публично обратиться к Еврокомиссии с просьбой повлиять на молдавскую сторону. Таким образом, сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза", - подчеркнули в МИД.
В МИД заключили, что неустанно звучащие от Молдавии заявления о готовности положить конец трудностям приднестровцев не более, чем декларации.
"На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.
Встреча вице-премьера РФ Д. Рогозина и президента Приднестровья В. Красносельского - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
В Приднестровье заканчиваются запасы газа, сообщил лидер ПМР
08:44
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕЕСКишиневРОССИЯ
 
 
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