https://1prime.ru/20250130/gaz-854560101.html
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом - 30.01.2025, ПРАЙМ
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом
Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:06+0300
2025-01-30T15:06+0300
2025-01-30T15:14+0300
энергетика
приднестровье
ес
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со стороны РФ, и со стороны Евросоюза, заявили в российском МИД. "Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию", - говорится в сообщении. В МИД также отметили нарастающие трудности Приднестровья. Для России причины причины новых проволочек и возражений Кишинева против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий остаются неясными. Как подчеркнули в МИД, РФ предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровья в новых условиях, но Кишинев препятствовал реализации предложенной схемы. В российском МИД добавили, что позднее в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона. Хотя Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, Кишинев вновь стал выдвигать условия и оговорки. "С молдавской стороны звучат противоречивые заявления. Дошло до того, что руководство Приднестровья было вынуждено публично обратиться к Еврокомиссии с просьбой повлиять на молдавскую сторону. Таким образом, сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза", - подчеркнули в МИД. В МИД заключили, что неустанно звучащие от Молдавии заявления о готовности положить конец трудностям приднестровцев не более, чем декларации. "На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.
https://1prime.ru/20250130/energetika-854546744.html
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приднестровье, ес, кишинев, россия
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЕС, Кишинев, РОССИЯ
В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом
МИД: Россия обеспокоена, что Молдавия препятствует помощи с газом для ПМР
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со стороны РФ, и со стороны Евросоюза, заявили в российском МИД.
"Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию", - говорится в сообщении.
В МИД также отметили нарастающие трудности Приднестровья. Для России причины причины новых проволочек и возражений Кишинева против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий остаются неясными. Как подчеркнули в МИД, РФ предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровья в новых условиях, но Кишинев препятствовал реализации предложенной схемы.
В российском МИД добавили, что позднее в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона. Хотя Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, Кишинев вновь стал выдвигать условия и оговорки.
"С молдавской стороны звучат противоречивые заявления. Дошло до того, что руководство Приднестровья было вынуждено публично обратиться к Еврокомиссии с просьбой повлиять на молдавскую сторону. Таким образом, сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза", - подчеркнули в МИД.
В МИД заключили, что неустанно звучащие от Молдавии заявления о готовности положить конец трудностям приднестровцев не более, чем декларации.
"На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.
В Приднестровье заканчиваются запасы газа, сообщил лидер ПМР