https://1prime.ru/20250130/gaz-854560101.html

В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом

В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом - 30.01.2025, ПРАЙМ

В МИД обеспокоены затягиванием энергокризиса в Приднестровье Кишиневом

Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:06+0300

2025-01-30T15:06+0300

2025-01-30T15:14+0300

энергетика

приднестровье

ес

кишинев

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева. Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со стороны РФ, и со стороны Евросоюза, заявили в российском МИД. "Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию", - говорится в сообщении. В МИД также отметили нарастающие трудности Приднестровья. Для России причины причины новых проволочек и возражений Кишинева против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий остаются неясными. Как подчеркнули в МИД, РФ предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровья в новых условиях, но Кишинев препятствовал реализации предложенной схемы. В российском МИД добавили, что позднее в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона. Хотя Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, Кишинев вновь стал выдвигать условия и оговорки. "С молдавской стороны звучат противоречивые заявления. Дошло до того, что руководство Приднестровья было вынуждено публично обратиться к Еврокомиссии с просьбой повлиять на молдавскую сторону. Таким образом, сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза", - подчеркнули в МИД. В МИД заключили, что неустанно звучащие от Молдавии заявления о готовности положить конец трудностям приднестровцев не более, чем декларации. "На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.

https://1prime.ru/20250130/energetika-854546744.html

приднестровье

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приднестровье, ес, кишинев, россия