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Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли минимума - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли минимума
Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли минимума - 30.01.2025, ПРАЙМ
Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли минимума
Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли исторического минимума, они составляют 10% от общего объема, заявил в четверг глава украинского Союза... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:01+0300
2025-01-30T16:01+0300
энергетика
украина
газ
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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли исторического минимума, они составляют 10% от общего объема, заявил в четверг глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. "Остатки в наших газохранилищах… Доходит до 10% от общего объема и это действительно исторический минимум. "Нафтогаз" может заявлять, что у нас нет проблем… Мы не знаем, может, они сейчас закупят газ по 550 долларов или по 600 и тогда его действительно хватит. У них есть свои деньги, но это будут колоссальные убытки. И вопрос не в том, можно или нельзя пройти отопительный сезон, его пройти можно, но за чей счет? Сколько средств мы потратим дополнительно из-за бездеятельности "Нафтогаза", который своевременно не закупил газ по 300 долларов", - сказал Попенко в эфире телеканала "Новости.LIVE". По его словам, полного отключения теплоснабжения на Украине не будет, однако власти могут прибегнуть к ограничениям. В сентябре 2024 года тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщал, что у Украины уже достаточно газа для удовлетворения собственных потребностей. Он также заявлял, что трейдеры не запасают много газа, потому что резкого скачка цен нынешней зимой не ожидается. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
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украина, газ
Энергетика, УКРАИНА, Газ
16:01 30.01.2025
 
Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли минимума

Эксперт Попенко: запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли минимума

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Запасы газа в украинских подземных хранилищах достигли исторического минимума, они составляют 10% от общего объема, заявил в четверг глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
"Остатки в наших газохранилищах… Доходит до 10% от общего объема и это действительно исторический минимум. "Нафтогаз" может заявлять, что у нас нет проблем… Мы не знаем, может, они сейчас закупят газ по 550 долларов или по 600 и тогда его действительно хватит. У них есть свои деньги, но это будут колоссальные убытки. И вопрос не в том, можно или нельзя пройти отопительный сезон, его пройти можно, но за чей счет? Сколько средств мы потратим дополнительно из-за бездеятельности "Нафтогаза", который своевременно не закупил газ по 300 долларов", - сказал Попенко в эфире телеканала "Новости.LIVE".
По его словам, полного отключения теплоснабжения на Украине не будет, однако власти могут прибегнуть к ограничениям.
В сентябре 2024 года тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщал, что у Украины уже достаточно газа для удовлетворения собственных потребностей. Он также заявлял, что трейдеры не запасают много газа, потому что резкого скачка цен нынешней зимой не ожидается.
Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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ЭнергетикаУКРАИНАГаз
 
 
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