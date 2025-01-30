https://1prime.ru/20250130/gaz-854569158.html

Фицо предупредил о проблемах с заполнением газохранилищ

Фицо предупредил о проблемах с заполнением газохранилищ - 30.01.2025, ПРАЙМ

Фицо предупредил о проблемах с заполнением газохранилищ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T19:31+0300

2025-01-30T19:31+0300

2025-01-30T19:46+0300

энергетика

газ

словакия

транзит газа через украину

роберт фицо

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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что у республики могут возникнуть проблемы с заполнением своих газовых хранилищ в конце года из-за остановки Киевом транзита газа."Мы пока выживаем в вопросе внутреннего потребления, но у нас будут проблемы с заполнением резервуаров в конце этого года на 2026 год, но прежде всего мы теряем огромные деньги на сборах за транзит", - сказал Фицо журналистам в четверг, комментируя последствия остановки Киевом транзита газа через украинскую территорию.Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://1prime.ru/20250123/gaz-854394651.html

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газ, словакия, транзит газа через украину, роберт фицо