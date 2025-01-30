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Цены на газ в Европе выросли до $555 за тысячу кубометров - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе выросли до $555 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли до $555 за тысячу кубометров - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли до $555 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 1% – до 555 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T20:53+0300
2025-01-30T20:53+0300
энергетика
газ
европа
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 1% – до 555 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 550,9 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 543,6 доллара (-1,3%), ценовой максимум – 568,1 доллара (+3,2%). Последние фьючерсы торговались по 555 долларов (+0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 550,6 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в четверг впервые с 31 октября 2023 г превысили 560 долларов за тысячу кубометров. "Ралли началось во вторник днем, но в среду оно обрело более конкретные черты, а объемы торгов существенно увеличились. Причиной помимо холодной погоды... послужили новости о перебоях с поставками газа из Норвегии. Дополнительно производство электроэнергии из ветра на утро 30 января зафиксировано на уровне 23,2%, что несколько ниже средних 25% за последнюю неделю", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Он отмечает, что рынок также закладывает более быстрый расход газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ) этой зимой. Так, уровень их заполненности снизился до 55,1%, что сильно ниже показателя прошлого года в 71,5%. Это указывает на то, что риски растут в предстоящий летний период, когда нужно заполнять ПХГ. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.
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газ, европа
Энергетика, Газ, ЕВРОПА
20:53 30.01.2025
 
Цены на газ в Европе выросли до $555 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, до $555 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли на 1% – до 555 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 550,9 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 543,6 доллара (-1,3%), ценовой максимум – 568,1 доллара (+3,2%). Последние фьючерсы торговались по 555 долларов (+0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 550,6 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг впервые с 31 октября 2023 г превысили 560 долларов за тысячу кубометров.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Европа в растерянности: российский газ подкрался с другой стороны
Вчера, 04:04
"Ралли началось во вторник днем, но в среду оно обрело более конкретные черты, а объемы торгов существенно увеличились. Причиной помимо холодной погоды... послужили новости о перебоях с поставками газа из Норвегии. Дополнительно производство электроэнергии из ветра на утро 30 января зафиксировано на уровне 23,2%, что несколько ниже средних 25% за последнюю неделю", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Он отмечает, что рынок также закладывает более быстрый расход газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ) этой зимой. Так, уровень их заполненности снизился до 55,1%, что сильно ниже показателя прошлого года в 71,5%. Это указывает на то, что риски растут в предстоящий летний период, когда нужно заполнять ПХГ.
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.
 
ЭнергетикаГазЕВРОПА
 
 
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