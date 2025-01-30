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Фицо оценил возможность транзита Киевом азербайджанского газа

Фицо оценил возможность транзита Киевом азербайджанского газа - 30.01.2025, ПРАЙМ

Фицо оценил возможность транзита Киевом азербайджанского газа

Благодаря огромному давлению, которое было оказано на Владимира Зеленского, Киев начал говорить о готовности обдумать транзит азербайджанского газа в Европу,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T20:55+0300

2025-01-30T20:55+0300

2025-01-30T20:55+0300

энергетика

газ

европа

словакия

роберт фицо

украина

азербайджан

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БРАТИСЛАВА, 30 янв - ПРАЙМ. Благодаря огромному давлению, которое было оказано на Владимира Зеленского, Киев начал говорить о готовности обдумать транзит азербайджанского газа в Европу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. “Происходят определенные сдвиги, под огромным давлением, которое мы оказали на украинского президента Зеленского, Украина начала говорить о том, что готова размышлять о транзите азербайджанского газа через территорию Украины в Европу”, - сказал Фицо журналистам в четверг. Во вторник Фицо заявил, что Европейская комиссия в споре с Владимиром Зеленским по газу встала на сторону Словакии. По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы Киев вернулся к “мысли о транзите газа через украинскую территорию”. В понедельник Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. Глава словацкого МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссии, отметив, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана. Премьер Словакии в свою очередь ранее заявил, что, если переговоры по газу ни к чему не приведут, Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с помощью Украине. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://1prime.ru/20250120/gaz-854332573.html

европа

словакия

украина

азербайджан

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газ, европа, словакия, роберт фицо, украина, азербайджан