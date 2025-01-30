https://1prime.ru/20250130/gres-854550274.html
Приморская ГРЭС достигла исторического рекорда мощности
Приморская ГРЭС достигла исторического рекорда мощности - 30.01.2025, ПРАЙМ
Приморская ГРЭС достигла исторического рекорда мощности
Приморская ГРЭС, крупнейшая на Дальнем Востоке тепловая электростанция, достигла исторического максимума мощности, он составил 1,2 тысячи мегаватт, сообщил в... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:39+0300
2025-01-30T10:39+0300
2025-01-30T10:39+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – ПРАЙМ. Приморская ГРЭС, крупнейшая на Дальнем Востоке тепловая электростанция, достигла исторического максимума мощности, он составил 1,2 тысячи мегаватт, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Кожемяко. "1200 мегаватт. Приморская ГРЭС в Лучегорске вышла на исторический максимум мощности за последние 15 лет. Это стало возможным благодаря завершению модернизации очередного, пятого энергоблока. Станция получила плюсом 210 МВт мощности. До этого был модернизирован девятый блок на 215 МВт", - написал губернатор Приморья. По словам начальника производственно-технического отдела станции Павла Осипенко, которые цитируются в размещенном главой Приморья видеоролике, последний исторический максимум мощности был зафиксирован на Приморской ГРЭС в декабре 2009 года и составил 1109 мегаватт. Приморская ГРЭС является самой мощной тепловой электростанцией на Дальнем Востоке и второй по мощности (после Бурейской ГЭС) электростанцией в ДФО в целом.
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дальний восток, грэс
Энергетика, Дальний Восток, ГРЭС
Приморская ГРЭС достигла исторического рекорда мощности
Приморская ГРЭС достигла исторического рекорда мощности в 1,2 тысячи мегаватт
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – ПРАЙМ. Приморская ГРЭС, крупнейшая на Дальнем Востоке тепловая электростанция, достигла исторического максимума мощности, он составил 1,2 тысячи мегаватт, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Кожемяко.
"1200 мегаватт. Приморская ГРЭС в Лучегорске вышла на исторический максимум мощности за последние 15 лет. Это стало возможным благодаря завершению модернизации очередного, пятого энергоблока. Станция получила плюсом 210 МВт мощности. До этого был модернизирован девятый блок на 215 МВт", - написал губернатор Приморья.
По словам начальника производственно-технического отдела станции Павла Осипенко, которые цитируются в размещенном главой Приморья видеоролике, последний исторический максимум мощности был зафиксирован на Приморской ГРЭС в декабре 2009 года и составил 1109 мегаватт.
Приморская ГРЭС является самой мощной тепловой электростанцией на Дальнем Востоке и второй по мощности (после Бурейской ГЭС) электростанцией в ДФО в целом.
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