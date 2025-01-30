https://1prime.ru/20250130/grossi-854570300.html
Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне
Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне - 30.01.2025, ПРАЙМ
Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T20:24+0300
2025-01-30T20:24+0300
2025-01-30T20:24+0300
энергетика
магатэ
рафаэль гросси
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154229_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_cbd5bf82801f7b46850f524e65ce244b.jpg
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта", - сообщило МАГАТЭ. Уточняется, что визит Гросси в украинскую столицу состоится 4 февраля.
https://1prime.ru/20250122/grossi-854374449.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154229_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_a148715993c933439b8616144c9ff71f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, рафаэль гросси, украина
Энергетика, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, УКРАИНА
Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне
Гендиректор МАГАТЭ 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта", - сообщило МАГАТЭ.
Уточняется, что визит Гросси в украинскую столицу состоится 4 февраля.
СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину