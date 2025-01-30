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Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне

Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне - 30.01.2025, ПРАЙМ

Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T20:24+0300

2025-01-30T20:24+0300

2025-01-30T20:24+0300

энергетика

магатэ

рафаэль гросси

украина

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ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта", - сообщило МАГАТЭ. Уточняется, что визит Гросси в украинскую столицу состоится 4 февраля.

https://1prime.ru/20250122/grossi-854374449.html

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магатэ, рафаэль гросси, украина