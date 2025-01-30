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Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне
Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне - 30.01.2025, ПРАЙМ
Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T20:24+0300
2025-01-30T20:24+0300
энергетика
магатэ
рафаэль гросси
украина
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ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта", - сообщило МАГАТЭ. Уточняется, что визит Гросси в украинскую столицу состоится 4 февраля.
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магатэ, рафаэль гросси, украина
Энергетика, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, УКРАИНА
20:24 30.01.2025
 
Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне

Гендиректор МАГАТЭ 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне

© Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
© Госкорпорация "Росатом"
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ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта", - сообщило МАГАТЭ.
Уточняется, что визит Гросси в украинскую столицу состоится 4 февраля.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину
22 января, 14:00
 
ЭнергетикаМАГАТЭРафаэль ГроссиУКРАИНА
 
 
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