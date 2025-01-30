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Грузия в 2024 году не покупала у России живых овец

Грузия в 2024 году не покупала у России живых овец - 30.01.2025, ПРАЙМ

Грузия в 2024 году не покупала у России живых овец

Грузия в прошлом году не покупала у России живых овец, при этом нарастила закупки крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов, выяснило РИА Новости,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T05:15+0300

2025-01-30T05:15+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Грузия в прошлом году не покупала у России живых овец, при этом нарастила закупки крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. Так, по итогам 2024 года Грузия увеличила импорт живого крупного рогатого скота из России почти на 20%, или на 2 миллиона долларов - до 12,8 миллиона долларов. Эти показатели стали максимальными с 2014 года (более ранних данных нет). Грузия покупала именно домашний рогатый скот, однако какой именно, в данных местной статслужбы не уточняется. Импорт российских свиней также вырос почти на 20%, или на 5 миллионов долларов - до 32,9 миллиона долларов. Объемы закупок стали максимальными с 2001 года (более ранних данных по торговле нет). В то же время Тбилиси перестал покупать у Москвы живых овец – закупок этих животных в 2024 году не было, тогда как за 2023 год импорт составил более 1,3 миллиона долларов. Кроме того, РФ в прошлом году экспортировала в Грузию небольшое количество лошадей - на 49 тысяч долларов (почти на четверть больше, чем годом ранее), и других животных - на 22 тысячи. В грузинском импорте живого крупного рогатого скота Россия по итогам прошедшего года заняла первое место, в тройку также вошли Эстония (1,3 миллиона долларов) и Латвия (1,1 миллиона). Также РФ стала первой по поставкам свиней. Кроме нее, Грузия покупала этих животных только у Бельги, но лишь на 307 тысяч долларов. Суммарный импорт Грузией живых животных из России по итогам 2024 года достиг 45,8 миллиона долларов, на 14% превысив показатель 2023 года.

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бизнес, россия, грузия, рф, тбилиси