https://1prime.ru/20250130/ipoteka-854553079.html
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России
Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:05+0300
2025-01-30T12:05+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в декабре". "По предварительным данным, прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что по объему выдач результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже "перегретого" 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей. "Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно)", - добавил регулятор. При этом ЦБ отмечает, что основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года, после завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.
https://1prime.ru/20250127/ipoteka-854474955.html
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ипотека
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России
ЦБ: выдача ипотеки в России в 2024 году выросла до 4,9 триллиона рублей
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в декабре".
"По предварительным данным, прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что по объему выдач результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже "перегретого" 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей.
"Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно)", - добавил регулятор.
При этом ЦБ отмечает, что основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года, после завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.
Эксперт спрогнозировала долю льготной ипотеки в 2025 году