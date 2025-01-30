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ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250130/ipoteka-854553079.html
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России
Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:05+0300
2025-01-30T12:05+0300
банк россии
ипотека
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в декабре". "По предварительным данным, прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что по объему выдач результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже "перегретого" 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей. "Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно)", - добавил регулятор. При этом ЦБ отмечает, что основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года, после завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.
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ипотека
Банк России, ипотека
12:05 30.01.2025
 
ЦБ отметил рост выдачи ипотеки в России

ЦБ: выдача ипотеки в России в 2024 году выросла до 4,9 триллиона рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в декабре".
"По предварительным данным, прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что по объему выдач результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже "перегретого" 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей.
"Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно)", - добавил регулятор.
При этом ЦБ отмечает, что основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года, после завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
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