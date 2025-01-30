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В России сократилась доля выдачи ипотеки закредитованным заемщикам - 30.01.2025, ПРАЙМ
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В России сократилась доля выдачи ипотеки закредитованным заемщикам
В России сократилась доля выдачи ипотеки закредитованным заемщикам - 30.01.2025, ПРАЙМ
В России сократилась доля выдачи ипотеки закредитованным заемщикам
Доля выдач ипотеки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% в 2024 году сократилась до 9% с около трети в 2023 году, сообщил директор... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:43+0300
2025-01-30T13:43+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля выдач ипотеки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% в 2024 году сократилась до 9% с около трети в 2023 году, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Красная зона - это кредиты с высокой степенью риска, это кредиты, где низкий первоначальный взнос, меньше 20%, и где заемщики тратят на обслуживание долга больше половины своего дохода. Доля таких кредитов в 2023 году была около трети, но благодаря нашим действиям она сократилась… до 9%. Я считаю, что это достаточно серьезный успех", - сказал Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году. В опубликованном в четверг материале ЦБ РФ сообщил, что выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет. По объему результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже выдач 2023 года, которые составили 7,8 триллиона рублей.
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финансы, банки, ипотека
Финансы, Банки, ипотека
13:43 30.01.2025
 
В России сократилась доля выдачи ипотеки закредитованным заемщикам

ЦБ: доля выдач ипотеки закредитованным заемщикам в России сократилась до 9%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля выдач ипотеки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% в 2024 году сократилась до 9% с около трети в 2023 году, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
"Красная зона - это кредиты с высокой степенью риска, это кредиты, где низкий первоначальный взнос, меньше 20%, и где заемщики тратят на обслуживание долга больше половины своего дохода. Доля таких кредитов в 2023 году была около трети, но благодаря нашим действиям она сократилась… до 9%. Я считаю, что это достаточно серьезный успех", - сказал Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году.
В опубликованном в четверг материале ЦБ РФ сообщил, что выдача ипотеки в РФ в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет. По объему результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже выдач 2023 года, которые составили 7,8 триллиона рублей.
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