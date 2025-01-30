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ЦБ предрек удлинение сроков погашения льготной ипотеки до 25-30 лет

ЦБ предрек удлинение сроков погашения льготной ипотеки до 25-30 лет - 30.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ предрек удлинение сроков погашения льготной ипотеки до 25-30 лет

Государству "при дизайне" льготных ипотечных программ в России нужно учитывать удлинение сроков выплат по выдаваемым по ним ссудам с 7-8 лет до 25-30 лет,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:33+0300

2025-01-30T14:33+0300

2025-01-30T14:33+0300

недвижимость

банк россия

льготная ипотека

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Государству "при дизайне" льготных ипотечных программ в России нужно учитывать удлинение сроков выплат по выдаваемым по ним ссудам с 7-8 лет до 25-30 лет, поскольку при высоких депозитных ставках досрочное погашение заемщикам невыгодно, а субсидирование при этом станет большой нагрузкой на бюджет, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. "Даже если исторически посмотреть, доля госпрограмм, начиная с 2022 года была очень высокая… Вторая вещь, которая обращает на себя внимание, – это погашение. Если вы посмотрите на 2024 год, то несмотря на то, что что вырос портфель, объем погашений сократился. О чем это говорит? О том, что людям просто экономически невыгодно гасить досрочно. Когда такая высокая доля государственной ипотеки по низким ставкам, досрочно гасить не имеет экономического смысла", - сказал он в ходе пресс-конференции. По словам Данилова, в таких условиях заемщику выгодно разместить свободные средства на депозит, "люди, естественно, это понимают". "О чем это говорит? О том, что при дизайне государственных программ, при оценке их влияния, государству и, в том числе, министерству финансов нужно учитывать факт того, что ипотека поменяла структуру срочности. Если раньше ипотека гасилась за 7-8 лет, то сейчас с учетом обстоятельств, о которых я сказал, она будет гаситься по сроку, особенно эта льготная, 25-30 лет, и все это время надо будет ее субсидировать по условиям тех программ, которые есть. Это, естественно, большая нагрузка на бюджет", - сказал Данилов. "Надо учитывать при дизайне, при определении целевого характера программ, сколько на это надо будет средств", - резюмировал глава департамента.

https://1prime.ru/20250127/ipoteka-854474955.html

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банк россия, льготная ипотека