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ЦБ сообщил о падении выдачи льготной ипотеки во II полугодии 2024 года - 30.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ сообщил о падении выдачи льготной ипотеки во II полугодии 2024 года
ЦБ сообщил о падении выдачи льготной ипотеки во II полугодии 2024 года - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о падении выдачи льготной ипотеки во II полугодии 2024 года
Выдачи льготной ипотеки в России во второй половине 2024 года сократились в 1,5 раза по сравнению с январем-июнем, а в целом по итогам года россияне взяли таких | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:41+0300
2025-01-30T17:41+0300
недвижимость
банк россии
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выдачи льготной ипотеки в России во второй половине 2024 года сократились в 1,5 раза по сравнению с январем-июнем, а в целом по итогам года россияне взяли таких кредитов почти на четверть меньше, чем в 2023 году - 3,6 триллиона рублей, следует из материала Банка России. "По итогам второго полугодия 2024 года выдачи ИЖК (ипотечных жилищных кредитов - ред.) с господдержкой сократились в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. В целом выдачи льготных ИЖК за 2024 год были почти на четверть (23,9%) ниже значения годом ранее и составили 3,6 триллиона рублей (4,8 триллиона рублей в 2023 году)", - говорится в материале ЦБ. Регулятор также сообщает, что в январе 2025 года ожидается снижение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, что характерно для начала года. По оперативным данным компании "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 44 миллиардов рублей против 118 миллиардов рублей за аналогичный период декабря, отмечает ЦБ РФ. Также регулятор обратил внимание, что доля ипотечных жилищных кредитов в общем объеме выданных кредитов физлицам в 2024 году снизилась до 18,2% против 29,8% в 2023 году. Ранее в четверг ЦБ РФ сообщил, что по объему выдач ипотеки результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже "перегретого" 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей. Основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года, после завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки. В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
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банк россии, ипотека, льготная ипотека
Недвижимость, Банк России, ипотека, льготная ипотека
17:41 30.01.2025
 
ЦБ сообщил о падении выдачи льготной ипотеки во II полугодии 2024 года

ЦБ: выдачи льготной ипотеки в РФ во втором полугодии 2024 г упали в 1,5 раза к первому

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Выдачи льготной ипотеки в России во второй половине 2024 года сократились в 1,5 раза по сравнению с январем-июнем, а в целом по итогам года россияне взяли таких кредитов почти на четверть меньше, чем в 2023 году - 3,6 триллиона рублей, следует из материала Банка России.
"По итогам второго полугодия 2024 года выдачи ИЖК (ипотечных жилищных кредитов - ред.) с господдержкой сократились в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. В целом выдачи льготных ИЖК за 2024 год были почти на четверть (23,9%) ниже значения годом ранее и составили 3,6 триллиона рублей (4,8 триллиона рублей в 2023 году)", - говорится в материале ЦБ.
Регулятор также сообщает, что в январе 2025 года ожидается снижение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, что характерно для начала года. По оперативным данным компании "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 44 миллиардов рублей против 118 миллиардов рублей за аналогичный период декабря, отмечает ЦБ РФ.
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Также регулятор обратил внимание, что доля ипотечных жилищных кредитов в общем объеме выданных кредитов физлицам в 2024 году снизилась до 18,2% против 29,8% в 2023 году.
Ранее в четверг ЦБ РФ сообщил, что по объему выдач ипотеки результат 2024 года - 4,9 триллиона рублей – оказался почти на 40% ниже "перегретого" 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей. Основное замедление произошло во втором полугодии 2024 года, после завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.
В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
 
НедвижимостьБанк Россииипотекальготная ипотека
 
 
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