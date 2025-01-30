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Исследование показало, сколько заемщиков МФО откладывают в накопления

Исследование показало, сколько заемщиков МФО откладывают в накопления - 30.01.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько заемщиков МФО откладывают в накопления

Более трети заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в России откладывают в накопления до 10% зарплаты, а каждый пятый – треть; это подтверждает, что тезис о | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T06:52+0300

2025-01-30T06:52+0300

2025-01-30T06:52+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Более трети заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в России откладывают в накопления до 10% зарплаты, а каждый пятый – треть; это подтверждает, что тезис о низкой финансовой грамотности клиентов МФО – всего лишь миф, говорится в исследовании сервиса "Робот Займер", которое есть у РИА Новости. "Больше половины заемщиков МФО имеют сбережения и умело пользуются экономическими обстоятельствами. Как показал проведенный компанией опрос, чуть более трети заемщиков (35,1%) направляют в накопления до 10% зарплаты. Вместе с тем каждый пятый (19,0%) откладывает до 1/3 своего дохода. А вот от трети до половины зарплаты относят на сбережения только 3,1% заемщиков МФО. В то же время 42,8% заявили, что планируют начать сберегать в ближайшее время", - говорится в исследовании. В его рамках аналитики сервиса опросили более 3000 подписчиков официального сообщества "Займер" "ВКонтакте". Исследование проводилось в январе 2025 года. Предпочтительным способом сбережения оказался наименее рискованный – банковские продукты. Каждый четвертый участник исследования (25,7%) откладывает средства на накопительном счете, а каждый десятый (10,9%) - на вкладе. Ценными бумагами владеют 4,9%, еще 3,5% инвестируют в недвижимость, а 23,6% выбирают другие способы накопления. Хранят деньги наличными 31,4% опрошенных. В исследовании отмечается, что в 2025 году большинство заемщиков (61,7%) планируют откладывать больше, чем в прошлом году, и лишь 4,8% - меньше. Каждый пятый (19,6%) намерен откладывать примерно такую же сумму, как и в минувшем году, а 13,9% собираются потратить все, что накопили раньше. "Эти данные еще раз подтверждают, что тезис о низкой финансовой грамотности клиентов МФО - не более чем миф. Многим заемщикам пользование микрозаймами не мешает откладывать средства, а некоторым - даже инвестировать. Это неудивительно, потому что часть из них пользуется первыми займами под 0%, другие же используют скидки и промокоды, чтобы сэкономить на процентах, а также выплачивают займы досрочно, экономя на переплатах", — прокомментировали в сервисе "Робот Займер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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