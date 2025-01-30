https://1prime.ru/20250130/jti-854544016.html
В JTI рассказали о росте спроса на онлайн-покупку табака
В JTI рассказали о росте спроса на онлайн-покупку табака - 30.01.2025, ПРАЙМ
В JTI рассказали о росте спроса на онлайн-покупку табака
Количество запросов россиян, связанных с онлайн-покупкой табака и никотинсодержащих изделий, за последние полгода выросло на 20%; также стало больше рекламы,... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T04:45+0300
2025-01-30T04:45+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Количество запросов россиян, связанных с онлайн-покупкой табака и никотинсодержащих изделий, за последние полгода выросло на 20%; также стало больше рекламы, предлагающей продажу такой продукции, рассказал РИА Новости директор по связям с органами государственной власти компании JTI Россия Алексей Воробьев.
"Если смотреть в открытых источниках, например, в статистике поисковых запросов "Яндекса", то можно увидеть, что только за последнее полугодие количество запросов выросло на 20%. Второй трек – Telegram, группы, где продают табачную и никотиносодержащую продукцию, весьма распространены и, субъективно, их в рекламе стало больше. Это значит, что спрос есть и растет. К сожалению, диалог с площадкой выстраивается сложно не только у нас, но и наших международных коллег", - сказал Воробьев.
Он отметил, что раньше онлайн-продажа табака активно шла через "ВКонтакте" - но сейчас администрация платформы оперативно реагирует и блокирует соответствующие группы.
"В прошлом году были зафиксированы случаи недостаточной модерации со стороны маркетплейсов, что привело к продажам никотинсодержащей продукции и через них. После привлечения внимания к проблеме ситуация изменилась, и такие предложения стали редкостью", - рассказал Воробьев.
Представитель JTI также прокомментировал законопроект о внесудебной блокировке сайтов, на которых продается табачная продукция - эта норма позволит внедрить инструменты воздействия на лиц, которые игнорируют существующие требования. Отрасль ожидает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы.
Длительность процедуры блокировки интернет-ресурсов остается актуальной проблемой - процесс может занимать от трех до шести месяцев. Из-за этого нарушители могут успевать создавать "зеркала" ресурсов. "Статистика свидетельствует о том, что количество заблокированных сайтов велико, но это не приводит к ожидаемым результатам. Следует отметить, что механизм внесудебной блокировки уже успешно применяется в отношении нелегальной торговли алкогольной продукцией", - добавил Воробьев.
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бизнес, россия, москва, яндекс, telegram, вконтакте
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс, Telegram, ВКонтакте
В JTI рассказали о росте спроса на онлайн-покупку табака
JTI: число запросов россиян, связанных с онлайн-покупкой табака, выросло на 20%
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Количество запросов россиян, связанных с онлайн-покупкой табака и никотинсодержащих изделий, за последние полгода выросло на 20%; также стало больше рекламы, предлагающей продажу такой продукции, рассказал РИА Новости директор по связям с органами государственной власти компании JTI Россия Алексей Воробьев.
"Если смотреть в открытых источниках, например, в статистике поисковых запросов "Яндекса", то можно увидеть, что только за последнее полугодие количество запросов выросло на 20%. Второй трек – Telegram, группы, где продают табачную и никотиносодержащую продукцию, весьма распространены и, субъективно, их в рекламе стало больше. Это значит, что спрос есть и растет. К сожалению, диалог с площадкой выстраивается сложно не только у нас, но и наших международных коллег", - сказал Воробьев.
Он отметил, что раньше онлайн-продажа табака активно шла через "ВКонтакте" - но сейчас администрация платформы оперативно реагирует и блокирует соответствующие группы.
"В прошлом году были зафиксированы случаи недостаточной модерации со стороны маркетплейсов, что привело к продажам никотинсодержащей продукции и через них. После привлечения внимания к проблеме ситуация изменилась, и такие предложения стали редкостью", - рассказал Воробьев.
Представитель JTI также прокомментировал законопроект о внесудебной блокировке сайтов, на которых продается табачная продукция - эта норма позволит внедрить инструменты воздействия на лиц, которые игнорируют существующие требования. Отрасль ожидает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы.
Длительность процедуры блокировки интернет-ресурсов остается актуальной проблемой - процесс может занимать от трех до шести месяцев. Из-за этого нарушители могут успевать создавать "зеркала" ресурсов. "Статистика свидетельствует о том, что количество заблокированных сайтов велико, но это не приводит к ожидаемым результатам. Следует отметить, что механизм внесудебной блокировки уже успешно применяется в отношении нелегальной торговли алкогольной продукцией", - добавил Воробьев.