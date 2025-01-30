https://1prime.ru/20250130/jti-854544016.html

В JTI рассказали о росте спроса на онлайн-покупку табака

В JTI рассказали о росте спроса на онлайн-покупку табака - 30.01.2025, ПРАЙМ

В JTI рассказали о росте спроса на онлайн-покупку табака

Количество запросов россиян, связанных с онлайн-покупкой табака и никотинсодержащих изделий, за последние полгода выросло на 20%; также стало больше рекламы,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T04:45+0300

2025-01-30T04:45+0300

2025-01-30T04:45+0300

бизнес

россия

москва

яндекс

telegram

вконтакте

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854544016.jpg?1738201542

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Количество запросов россиян, связанных с онлайн-покупкой табака и никотинсодержащих изделий, за последние полгода выросло на 20%; также стало больше рекламы, предлагающей продажу такой продукции, рассказал РИА Новости директор по связям с органами государственной власти компании JTI Россия Алексей Воробьев. "Если смотреть в открытых источниках, например, в статистике поисковых запросов "Яндекса", то можно увидеть, что только за последнее полугодие количество запросов выросло на 20%. Второй трек – Telegram, группы, где продают табачную и никотиносодержащую продукцию, весьма распространены и, субъективно, их в рекламе стало больше. Это значит, что спрос есть и растет. К сожалению, диалог с площадкой выстраивается сложно не только у нас, но и наших международных коллег", - сказал Воробьев. Он отметил, что раньше онлайн-продажа табака активно шла через "ВКонтакте" - но сейчас администрация платформы оперативно реагирует и блокирует соответствующие группы. "В прошлом году были зафиксированы случаи недостаточной модерации со стороны маркетплейсов, что привело к продажам никотинсодержащей продукции и через них. После привлечения внимания к проблеме ситуация изменилась, и такие предложения стали редкостью", - рассказал Воробьев. Представитель JTI также прокомментировал законопроект о внесудебной блокировке сайтов, на которых продается табачная продукция - эта норма позволит внедрить инструменты воздействия на лиц, которые игнорируют существующие требования. Отрасль ожидает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Длительность процедуры блокировки интернет-ресурсов остается актуальной проблемой - процесс может занимать от трех до шести месяцев. Из-за этого нарушители могут успевать создавать "зеркала" ресурсов. "Статистика свидетельствует о том, что количество заблокированных сайтов велико, но это не приводит к ожидаемым результатам. Следует отметить, что механизм внесудебной блокировки уже успешно применяется в отношении нелегальной торговли алкогольной продукцией", - добавил Воробьев.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, яндекс, telegram, вконтакте