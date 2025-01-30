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ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах - 30.01.2025, ПРАЙМ

ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые заключили соглашение для поддержания цен и... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T11:01+0300

2025-01-30T11:01+0300

2025-01-30T11:01+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые заключили соглашение для поддержания цен и устранения конкурентов, сообщили в ведомстве. "ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах. Предприниматели заключили антиконкурентное соглашение для установления, поддержания цен и устранения конкурентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники картеля объединились в общий чат в мессенджере и использовали онлайн-таблицу для организации незаконной деятельности. Они синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также совместно действовали против продавцов, не поддержавших антиконкурентный сговор – писали негативные отзывы, заказывали их товары в другие регионы или страны без выкупа и иными способами препятствовали работе конкурентов. Как отметили в ведомстве, проведенный анализ подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля. ФАС пришла к выводу, что единообразная модель поведения продавцов была направлена на извлечение прибыли путем ограничения конкуренции на товарном рынке. Так, 27 участников сговора признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Один из ответчиков после ознакомления с доказательствами по делу подал признательное заявление и может быть освобожден от административной ответственности. Остальным предпринимателям грозят административные штрафы, добавили в ведомстве.

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