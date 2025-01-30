https://1prime.ru/20250130/katastrofa-854559969.html

NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших

NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших - 30.01.2025, ПРАЙМ

NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших

Тела более 30 погибших человек были извлечены из реки после столкновения самолета с вертолетом под Вашингтоном, передает NBC со ссылкой на источники. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:05+0300

2025-01-30T15:05+0300

2025-01-30T15:05+0300

происшествия

сша

авиакатастрофа

american airlines

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Тела более 30 погибших человек были извлечены из реки после столкновения самолета с вертолетом под Вашингтоном, передает NBC со ссылкой на источники. До этого телеканал CBS сообщал об извлечении 18 тел. "Спасатели извлекли более 30 тел из воды", - сообщает телеканал. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Лайнер принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines. По ее данным, на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту самолета были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в Соединенных Штатах в феврале 2009 года. Пассажирский лайнер упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

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сша, авиакатастрофа, american airlines