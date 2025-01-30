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NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших - 30.01.2025, ПРАЙМ
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NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших
NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших - 30.01.2025, ПРАЙМ
NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших
Тела более 30 погибших человек были извлечены из реки после столкновения самолета с вертолетом под Вашингтоном, передает NBC со ссылкой на источники. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:05+0300
2025-01-30T15:05+0300
происшествия
сша
авиакатастрофа
american airlines
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Тела более 30 погибших человек были извлечены из реки после столкновения самолета с вертолетом под Вашингтоном, передает NBC со ссылкой на источники. До этого телеканал CBS сообщал об извлечении 18 тел. "Спасатели извлекли более 30 тел из воды", - сообщает телеканал. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Лайнер принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines. По ее данным, на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту самолета были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в Соединенных Штатах в феврале 2009 года. Пассажирский лайнер упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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сша, авиакатастрофа, american airlines
Происшествия, США, авиакатастрофа, American Airlines
15:05 30.01.2025
 
NBC: из реки после авиакатастрофы в США извлекли тела более 30 погибших

NBC: тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном

© Фото : Скриншот видеоМомент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© Фото : Скриншот видео
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Тела более 30 погибших человек были извлечены из реки после столкновения самолета с вертолетом под Вашингтоном, передает NBC со ссылкой на источники.
До этого телеканал CBS сообщал об извлечении 18 тел.
"Спасатели извлекли более 30 тел из воды", - сообщает телеканал.
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12:24
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Лайнер принадлежал крупнейшей в Соединенных Штатах авиакомпании American Airlines. По ее данным, на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту самолета были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в Соединенных Штатах в феврале 2009 года. Пассажирский лайнер упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
 
ПроисшествияСШАавиакатастрофаAmerican Airlines
 
 
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