https://1prime.ru/20250130/kazan-854564609.html

Казань в 2024 году посетили 4,5 млн туристов, отметил мэр города

Казань в 2024 году посетили 4,5 млн туристов, отметил мэр города - 30.01.2025, ПРАЙМ

Казань в 2024 году посетили 4,5 млн туристов, отметил мэр города

Казань по итогам 2024 года посетили 4,5 миллиона туристов. Они потратили в столице Татарстана почти 31 миллиард рублей, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T17:03+0300

2025-01-30T17:03+0300

2025-01-30T17:03+0300

казань

россия

татарстан

туризм

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/06/771100690_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_a4aca7efc3277a8f41389904f301f49e.jpg

КАЗАНЬ, 30 янв - ПРАЙМ. Казань по итогам 2024 года посетили 4,5 миллиона туристов. Они потратили в столице Татарстана почти 31 миллиард рублей, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. "Мы шаг за шагом движемся к поставленной нами цели - 5 миллионов туристов в год. Когда-то эта планка казалась недостижимой. Но уже по итогам 2024 года, согласно данным "СберАналитики", к нам приехали 4,5 миллиона туристов. По данным сервиса, они совершили платежи почти на 31 миллиард рублей", - сказал Метшин в ходе II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". По словам Метшина, туристы посещают музеи, магазины, рестораны, останавливаются в гостиницах. Все это способствовало формированию новой отрасли городской экономики. Ранее Метшин сообщал агентству РИА Новости, что за последние два десятилетия количество гостей Казани увеличилось в 8-10 раз. По словам мэра, в 2005 году, когда город праздновал тысячелетие, его посетили всего около 500 тысяч туристов. Сфера гостеприимства была в зачаточном состоянии. По итогам 2023 года турпоток превысил 4 миллиона туристов. В стратегии развития города в 2015 году было запланировано принять 5 миллионов туристов в 2030 году, отметил мэр. Однако, по его словам, если не будет новых потрясений типа ковида, Казань получит 5-миллионного туриста уже в ближайшие два года. II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. В этом году в рамках форума организованы региональные дни, в частности, в Казани 29-30 января проходит региональный день по направлению "Комфортная среда для жизни". В форуме участвуют 460 представителей муниципального сообщества из всех субъектов РФ, членов федеральной проектной команды, а также 220 делегатов из городов и районов Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

https://1prime.ru/20250116/rossija-854235039.html

казань

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казань, россия, татарстан, туризм, путешествия