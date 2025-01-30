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Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране
Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране - 30.01.2025, ПРАЙМ
Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране
Потребительское кредитование в России по итогам прошлого года выросло на 11,2% после 15,7% в 2023 году, значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:06+0300
2025-01-30T12:06+0300
банк россии
финансы
банки
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Потребительское кредитование в России по итогам прошлого года выросло на 11,2% после 15,7% в 2023 году, значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты, их доля достигла порядка 27%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "С учетом активного роста весной и летом (1,3–2% ежемесячно) портфель НПС (необеспеченных потребительских ссуд – ред.) по итогам 2024 года увеличился на 11,2% после 15,7% в 2023 году. Значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты (уже составляют 27% от портфеля НПС, что на 5 процентных пунктов выше, чем годом ранее), ставки по которым менее чувствительны к росту ключевой ставки", - говорится в сообщении. Кроме того, как пояснил ЦБ, в условиях высоких ставок по вкладам люди стремились сберегать деньги, а для оплаты текущих расходов использовали льготные периоды по картам. При этом в декабре потребительское кредитование сжалось на 1,9% после околонулевого результата ноября (+0,1%). "Основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики (c 01.09.24 повышены макронадбавки по НПС, а также в четвертом квартале 2024 года действовали более строгие МПЛ (макропруденциальные лимиты – ред.) по сравнению с третьим кварталом 2024 года", - пояснил ЦБ. "Автокредитование увеличивается очень сдержанно после повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года: предварительно прирост составил 0,4 после 1,2% в ноябре (для сравнения: с марта по сентябрь ежемесячно портфель увеличивался на 4–5%). За весь 2024 год автокредиты выросли на существенные 51,7% (+41,6% за 2023 год): в начале года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 01.10.24", - сообщил также регулятор.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
12:06 30.01.2025
 
Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране

ЦБ: потребкредитование в России в 2024 году выросло на 11,2%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Симферополе.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Потребительское кредитование в России по итогам прошлого года выросло на 11,2% после 15,7% в 2023 году, значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты, их доля достигла порядка 27%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"С учетом активного роста весной и летом (1,3–2% ежемесячно) портфель НПС (необеспеченных потребительских ссуд – ред.) по итогам 2024 года увеличился на 11,2% после 15,7% в 2023 году. Значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты (уже составляют 27% от портфеля НПС, что на 5 процентных пунктов выше, чем годом ранее), ставки по которым менее чувствительны к росту ключевой ставки", - говорится в сообщении.
Кроме того, как пояснил ЦБ, в условиях высоких ставок по вкладам люди стремились сберегать деньги, а для оплаты текущих расходов использовали льготные периоды по картам.
При этом в декабре потребительское кредитование сжалось на 1,9% после околонулевого результата ноября (+0,1%). "Основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики (c 01.09.24 повышены макронадбавки по НПС, а также в четвертом квартале 2024 года действовали более строгие МПЛ (макропруденциальные лимиты – ред.) по сравнению с третьим кварталом 2024 года", - пояснил ЦБ.
"Автокредитование увеличивается очень сдержанно после повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года: предварительно прирост составил 0,4 после 1,2% в ноябре (для сравнения: с марта по сентябрь ежемесячно портфель увеличивался на 4–5%). За весь 2024 год автокредиты выросли на существенные 51,7% (+41,6% за 2023 год): в начале года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 01.10.24", - сообщил также регулятор.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Российские банки нарастили объем розничного и корпоративного кредитования
12:03
 
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