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Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране

Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране - 30.01.2025, ПРАЙМ

Банк России зафиксировал рост потребительского кредитования в стране

Потребительское кредитование в России по итогам прошлого года выросло на 11,2% после 15,7% в 2023 году, значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:06+0300

2025-01-30T12:06+0300

2025-01-30T12:06+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Потребительское кредитование в России по итогам прошлого года выросло на 11,2% после 15,7% в 2023 году, значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты, их доля достигла порядка 27%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "С учетом активного роста весной и летом (1,3–2% ежемесячно) портфель НПС (необеспеченных потребительских ссуд – ред.) по итогам 2024 года увеличился на 11,2% после 15,7% в 2023 году. Значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты (уже составляют 27% от портфеля НПС, что на 5 процентных пунктов выше, чем годом ранее), ставки по которым менее чувствительны к росту ключевой ставки", - говорится в сообщении. Кроме того, как пояснил ЦБ, в условиях высоких ставок по вкладам люди стремились сберегать деньги, а для оплаты текущих расходов использовали льготные периоды по картам. При этом в декабре потребительское кредитование сжалось на 1,9% после околонулевого результата ноября (+0,1%). "Основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики (c 01.09.24 повышены макронадбавки по НПС, а также в четвертом квартале 2024 года действовали более строгие МПЛ (макропруденциальные лимиты – ред.) по сравнению с третьим кварталом 2024 года", - пояснил ЦБ. "Автокредитование увеличивается очень сдержанно после повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года: предварительно прирост составил 0,4 после 1,2% в ноябре (для сравнения: с марта по сентябрь ежемесячно портфель увеличивался на 4–5%). За весь 2024 год автокредиты выросли на существенные 51,7% (+41,6% за 2023 год): в начале года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 01.10.24", - сообщил также регулятор.

https://1prime.ru/20250130/banki-854552946.html

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