https://1prime.ru/20250130/kreml-854553678.html

В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:24+0300

2025-01-30T12:24+0300

2025-01-30T12:24+0300

происшествия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном."Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", - отметил официальный представитель Кремля.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.Аэропорт имени Рейгана временно закрыт в связи с расследованием крушения, спасательные службы продолжают работы на месте происшествия.

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дмитрий песков