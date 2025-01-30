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В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США
В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:24+0300
2025-01-30T12:24+0300
2025-01-30T12:24+0300
происшествия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном."Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", - отметил официальный представитель Кремля.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.Аэропорт имени Рейгана временно закрыт в связи с расследованием крушения, спасательные службы продолжают работы на месте происшествия.
https://1prime.ru/20250130/tela-854547300.html
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дмитрий песков
Происшествия, Дмитрий Песков
В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в США
Песков выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой над Вашингтоном
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном.
"Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе", - отметил официальный представитель Кремля.
Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.
Аэропорт имени Рейгана временно закрыт в связи с расследованием крушения, спасательные службы продолжают работы на месте происшествия.
CBS: тела 18 жертв авиакатастрофы извлекли из реки Потомак под Вашингтоном