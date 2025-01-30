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Еврокомиссия представит план преодоления кризиса в автопроме ЕС

Еврокомиссия представит план преодоления кризиса в автопроме ЕС - 30.01.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия представит план преодоления кризиса в автопроме ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представит 5 марта план действий по преодолению кризиса в автомобильной промышленности. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:22+0300

2025-01-30T13:22+0300

2025-01-30T13:22+0300

экономика

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представит 5 марта план действий по преодолению кризиса в автомобильной промышленности. В четверг в Брюсселе прошел первый раунд стратегического диалога о будущем автомобильной промышленности в Европе, на нем председательствовала глава ЕК. "Европейская автомобильная промышленность переживает переломный момент. Мы поддержим ее на протяжении всего периода реформации. Сегодня мы запустили диалог, который поможет нам сориентироваться в предстоящих изменениях. Мы обсуждаем ключевые области, над которыми нам необходимо работать, и делать это быстро. Диалог ляжет в основу плана действий по развитию этой отрасли промышленности, который мы представим 5 марта. Таким образом, наша промышленность сможет процветать в Европе и успешно конкурировать на мировой арене", - заявила фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что в ЕК надеются, что по итогам диалога будет выработан набор рекомендаций, которые помогут выстроить целостную стратегию ЕС для сектора, чтобы справиться с различными проблемами и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать применимую нормативную базу ЕС. Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Европейские производители сообщают о снижении спроса и затоваривании на фоне сильной конкуренции со стороны производителей электромобилей, в том числе из Китая. Ряд автопроизводителей сообщил о закрытии производств в ЕС. Ранее сообщалось, что через 10 лет ЕС хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в рамках политики "климатической нейтральности".

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ес, ек, урсула фон дер ляйен