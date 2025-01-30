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American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы - 30.01.2025, ПРАЙМ
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы
Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T07:43+0300
2025-01-30T07:43+0300
2025-01-30T09:03+0300
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ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы. "Мы обеспокоены судьбой пассажиров и экипажа. Мы находимся на связи с властями и помогаем в ликвидации последствий ЧС", - сообщили в компании. Перевозчик заявил, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и несколько тел погибших. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, канзас, дональд трамп, american airlines
Бизнес, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Канзас, Дональд Трамп, American Airlines
American Airlines помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы
American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания American Airlines, чей пассажирский самолет с 64 людьми на борту потерпел крушение у аэропорта Вашингтона, заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы.
"Мы обеспокоены судьбой пассажиров и экипажа. Мы находимся на связи с властями и помогаем в ликвидации последствий ЧС", - сообщили в компании.
Перевозчик заявил, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.
Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и несколько тел погибших.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.