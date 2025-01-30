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ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/likvidnost-854559676.html
ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков
ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков
Банк России не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков и в целом будет оценивать необходимость в нем, сообщил директор департамента... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:45+0300
2025-01-30T14:45+0300
экономика
банк россии
ликвидность банков
банки
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков и в целом будет оценивать необходимость в нем, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году. В сентябре 2024 зампред регулятора Ольга Полякова заявила, что Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу с 2026 года. "Сейчас мы не торопимся с этим совершенно и будем смотреть, насколько это вообще нужно. И может быть, скорее даже, думаем в сторону корректировки валютной позиции, … той группы нормативов, нежели норматива ликвидности", - ответил Данилов на вопрос о позиции регулятора относительно норматива валютной ликвидности. Он пояснил, что ЦБ РФ действительно рассматривал введение такого норматива, но ситуация изменилась, санкции были введены и у банков после этого "какого-то большого аппетита к наращиванию валютных активов просто не осталось".
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банк россии, ликвидность банков, банки
Экономика, Банк России, ликвидность банков, Банки
14:45 30.01.2025
 
ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков

Банк России не торопится сейчас вводить норматив валютной ликвидности для банков

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков и в целом будет оценивать необходимость в нем, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году.
В сентябре 2024 зампред регулятора Ольга Полякова заявила, что Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу с 2026 года.
"Сейчас мы не торопимся с этим совершенно и будем смотреть, насколько это вообще нужно. И может быть, скорее даже, думаем в сторону корректировки валютной позиции, … той группы нормативов, нежели норматива ликвидности", - ответил Данилов на вопрос о позиции регулятора относительно норматива валютной ликвидности.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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Он пояснил, что ЦБ РФ действительно рассматривал введение такого норматива, но ситуация изменилась, санкции были введены и у банков после этого "какого-то большого аппетита к наращиванию валютных активов просто не осталось".
 
ЭкономикаБанк Россииликвидность банковБанки
 
 
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