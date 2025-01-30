https://1prime.ru/20250130/likvidnost-854559676.html

ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков

ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков - 30.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков

Банк России не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков и в целом будет оценивать необходимость в нем, сообщил директор департамента... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:45+0300

2025-01-30T14:45+0300

2025-01-30T14:45+0300

экономика

банк россии

ликвидность банков

банки

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России не торопится вводить норматив валютной ликвидности для банков и в целом будет оценивать необходимость в нем, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году. В сентябре 2024 зампред регулятора Ольга Полякова заявила, что Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу с 2026 года. "Сейчас мы не торопимся с этим совершенно и будем смотреть, насколько это вообще нужно. И может быть, скорее даже, думаем в сторону корректировки валютной позиции, … той группы нормативов, нежели норматива ликвидности", - ответил Данилов на вопрос о позиции регулятора относительно норматива валютной ликвидности. Он пояснил, что ЦБ РФ действительно рассматривал введение такого норматива, но ситуация изменилась, санкции были введены и у банков после этого "какого-то большого аппетита к наращиванию валютных активов просто не осталось".

https://1prime.ru/20250130/sredstva-854553341.html

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