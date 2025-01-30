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В США не одобряют видную роль Маска в администрации Трампа, гласит опрос

В США не одобряют видную роль Маска в администрации Трампа, гласит опрос - 30.01.2025, ПРАЙМ

В США не одобряют видную роль Маска в администрации Трампа, гласит опрос

Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:21+0300

2025-01-30T15:21+0300

2025-01-30T15:21+0300

сша

дональд трамп

илон маск

общество

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда Трампа. Данные следуют из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после активного вмешательства предпринимателя в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Также телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Согласно результатам опроса, 53% опрошенных американцев заявили, что они не одобряют то, что Маск играет значительную роль в администрации Трампа. Противоположное мнение высказали 39% респондентов. Отмечается, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев её одобряют. Опрос проводился по телефону с 23 по 27 января среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта. Ранее Трамп объявил, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

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сша, дональд трамп, илон маск, общество