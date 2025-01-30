Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250130/mazut-854564741.html
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута
Границы зоны чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму были расширены до восьми муниципальных образований. Об этом сказано в указе | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:04+0300
2025-01-30T17:04+0300
россия
крым
мазут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1e/854564068_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_69e3fc2a9ad2c56c1427e3bfd958f0f6.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Границы зоны чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму были расширены до восьми муниципальных образований. Об этом сказано в указе главы республики Сергея Аксенова."Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, городской округ Феодосия, городской округ Судак, городской округ Саки, городской округ Евпатория, Ленинский район, Сакский район, Черноморский район", - отмечается в тексте документа.Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в декабре 2024 года, один человек погиб, и около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Ранее сообщалось, что процесс откачки мазута начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
https://1prime.ru/20250128/mazut-854499002.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1e/854564068_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_de3d7df9cb001ca477a2210faeb0dd47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, мазут
РОССИЯ, КРЫМ, МАЗУТ
17:04 30.01.2025
 
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута

В Крыму расширили зону ЧС регионального характера до восьми муниципалитетов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Границы зоны чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму были расширены до восьми муниципальных образований. Об этом сказано в указе главы республики Сергея Аксенова.
"Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, городской округ Феодосия, городской округ Судак, городской округ Саки, городской округ Евпатория, Ленинский район, Сакский район, Черноморский район", - отмечается в тексте документа.
Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в декабре 2024 года, один человек погиб, и около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
Ранее сообщалось, что процесс откачки мазута начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Капли мазута убрали с кубанских пляжей
28 января, 15:55
 
РОССИЯКРЫММАЗУТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала