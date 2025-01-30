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В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута
Границы зоны чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму были расширены до восьми муниципальных образований. Об этом сказано в указе | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:04+0300
2025-01-30T17:04+0300
2025-01-30T17:04+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Границы зоны чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму были расширены до восьми муниципальных образований. Об этом сказано в указе главы республики Сергея Аксенова."Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, городской округ Феодосия, городской округ Судак, городской округ Саки, городской округ Евпатория, Ленинский район, Сакский район, Черноморский район", - отмечается в тексте документа.Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в декабре 2024 года, один человек погиб, и около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.Ранее сообщалось, что процесс откачки мазута начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
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россия, крым, мазут
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера до восьми муниципалитетов
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Границы зоны чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму были расширены до восьми муниципальных образований. Об этом сказано в указе главы республики Сергея Аксенова.
"Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, городской округ Феодосия, городской округ Судак, городской округ Саки, городской округ Евпатория, Ленинский район, Сакский район, Черноморский район", - отмечается в тексте документа.
Крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в декабре 2024 года, один человек погиб, и около 2,4 тысячи тонн мазута попало в море.
Ранее сообщалось, что процесс откачки мазута начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
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